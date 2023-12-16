https://ria.ru/20231216/delo-1916200361.html

В Москве завели еще одно дело после избиения полицейского на рынке

В Москве завели еще одно дело после избиения полицейского на рынке - РИА Новости, 16.12.2023

В Москве завели еще одно дело после избиения полицейского на рынке

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения иностранцем полицейского в Москве на территории рынка "Садовод", сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:57

2023-12-16T14:57

2023-12-16T14:59

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения иностранцем полицейского в Москве на территории рынка "Садовод", сообщили в Telegram-канале столичного СК. Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении двух уголовных дел по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти на иностранца, избившего полицейского на рынке "Садовод". Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Еще 80 мигрантов были доставлены в следственные органы для проверки соблюдения миграционного законодательства. "Также по факту хулиганских действий, произошедших на территории торгового комплекса, следователями столичного СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство - ред.)", - говорится в сообщении СК.В настоящее время на территории комплекса проводятся следственные действия. Устанавливаются все лица, причастные к умышленному применению насилия в отношении граждан, в том числе и должностных лиц органов полиции. По информации столичного главка МВД РФ, инцидент произошел в пятницу. Владелец автомобиля при проверке документов попытался скрыться от полицейского, протащив его несколько метров на машине. После этого правонарушитель вышел из своего авто и нанес сотруднику полиции несколько ударов. В ведомстве уточнили, что при задержании мужчины к сотрудникам полиции подошла группа "агрессивно настроенных граждан (более 80 человек)", попытавшихся оттеснить их, порезав колесо служебного автомобиля. Сотрудник полиции в больницу не обращался, продолжил несение службы.

https://ria.ru/20231214/putin-1915831626.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)