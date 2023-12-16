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На "Битве роботов" в Москве победила китайская команда - РИА Новости, 16.12.2023
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18:12 16.12.2023 (обновлено: 18:31 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/chempionat-1916223849.html
На "Битве роботов" в Москве победила китайская команда
На "Битве роботов" в Москве победила китайская команда - РИА Новости, 16.12.2023
На "Битве роботов" в Москве победила китайская команда
Команда из Китая стала победителем международного чемпионата "Битва роботов", полуфинал и финал которого прошли в московском Экспоцентре, они выиграли денежный... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T18:12
2023-12-16T18:31
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Команда из Китая стала победителем международного чемпионата "Битва роботов", полуфинал и финал которого прошли в московском Экспоцентре, они выиграли денежный приз в размере трех миллионов рублей, рассказали в Минцифры. "Кубок победителя и денежный приз в 3 миллиона рублей выиграла команда Roc из Китая. На втором месте — команда DS ROBOTICS из Индии. Они получили денежный приз 2 миллиона рублей. Третье место — команда "ТурбоМеХатроники" из Москвы. Их выигрыш — 1 миллион рублей", - сказали в министерстве. Призеры, а также команда, которая заняла четвертое место — Energy girls из Санкт-Петербурга — получают путёвки в суперфинал на "Игры Будущего" в Казани. Он пройдёт в феврале 2024 года. Финал и полуфинал посетили более 5 тысяч человек очно, онлайн-трансляция мероприятия собрала более 4,3 миллиона просмотров. В совокупности трансляции всех этапов "Битвы роботов" собрали более 10 миллионов просмотров. "К этому финалу мы шли целый год. Сюда попали самые сильные команды, которые прошли региональные этапы и отборы. Со следующего года мы планируем запустить школьную лигу "Битвы роботов" — ребята будут участвовать в своих категориях. Сегодня на ринге четыре команды из других стран — две из Индии, одна из Китая, одна из Турции. Здорово, что чемпионат имеет широкую географию, это поддерживает соревновательный дух", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев. Участников также поддержал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. "Президент Владимир Путин поставил задачу – достичь технологического суверенитета России. И каждый отечественный робот, которого вы сегодня увидите – это ещё один шаг на пути к технологическому лидерству", - сказал он в приветственном слове. В октябре в Перми прошел второй отборочный этап, по результатам которого в полуфинал прошли девять команд. Ещё одна команда вернулась в чемпионат по результатам голосования зрителей. Первый отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" прошел в международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Московской области 16 сентября, в полуфинал прошли первые шесть команд.
https://ria.ru/20231215/roboty-1916107500.html
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китай, москва, индия, максут шадаев, владимир путин, технологии
Китай, Москва, Индия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Технологии
На "Битве роботов" в Москве победила китайская команда

Китайская команда выиграла на чемпионате "Битва роботов" в Москве три млн рублей

© Фото : Минцифры России/TelegramМеждународный чемпионат "Битва роботов" в Москве. 16 декабря 2023
Международный чемпионат Битва роботов в Москве. 16 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : Минцифры России/Telegram
Международный чемпионат "Битва роботов" в Москве. 16 декабря 2023
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Команда из Китая стала победителем международного чемпионата "Битва роботов", полуфинал и финал которого прошли в московском Экспоцентре, они выиграли денежный приз в размере трех миллионов рублей, рассказали в Минцифры.
"Кубок победителя и денежный приз в 3 миллиона рублей выиграла команда Roc из Китая. На втором месте — команда DS ROBOTICS из Индии. Они получили денежный приз 2 миллиона рублей. Третье место — команда "ТурбоМеХатроники" из Москвы. Их выигрыш — 1 миллион рублей", - сказали в министерстве.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Минцифры планирует запустить школьную лигу "Битвы роботов" в 2024 году
Вчера, 19:46
Призеры, а также команда, которая заняла четвертое место — Energy girls из Санкт-Петербурга — получают путёвки в суперфинал на "Игры Будущего" в Казани. Он пройдёт в феврале 2024 года.
Финал и полуфинал посетили более 5 тысяч человек очно, онлайн-трансляция мероприятия собрала более 4,3 миллиона просмотров. В совокупности трансляции всех этапов "Битвы роботов" собрали более 10 миллионов просмотров.
"К этому финалу мы шли целый год. Сюда попали самые сильные команды, которые прошли региональные этапы и отборы. Со следующего года мы планируем запустить школьную лигу "Битвы роботов" — ребята будут участвовать в своих категориях. Сегодня на ринге четыре команды из других стран — две из Индии, одна из Китая, одна из Турции. Здорово, что чемпионат имеет широкую географию, это поддерживает соревновательный дух", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев.
Участников также поддержал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. "Президент Владимир Путин поставил задачу – достичь технологического суверенитета России. И каждый отечественный робот, которого вы сегодня увидите – это ещё один шаг на пути к технологическому лидерству", - сказал он в приветственном слове.
В октябре в Перми прошел второй отборочный этап, по результатам которого в полуфинал прошли девять команд. Ещё одна команда вернулась в чемпионат по результатам голосования зрителей. Первый отборочный этап международного чемпионата "Битва роботов" прошел в международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Московской области 16 сентября, в полуфинал прошли первые шесть команд.
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Сделать лучше. Как Россия ответила на технологический вызов
14 декабря, 07:00
 
КитайМоскваИндияМаксут ШадаевВладимир ПутинТехнологии
 
 
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