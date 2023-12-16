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Виктор Бут выразил уверенность в победе Путина на выборах - РИА Новости, 16.12.2023
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14:30 16.12.2023 (обновлено: 14:44 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/but-1916196484.html
Виктор Бут выразил уверенность в победе Путина на выборах
Виктор Бут выразил уверенность в победе Путина на выборах - РИА Новости, 16.12.2023
Виктор Бут выразил уверенность в победе Путина на выборах
Одна из причин, по которой Владимира Путина изберут президентом Российской Федерации - возвращение русских людей обратно в Россию, рассказал РИА Новости депутат РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:30
2023-12-16T14:44
политика
россия
донецкая народная республика
виктор бут
владимир путин
артем жога
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Одна из причин, по которой Владимира Путина изберут президентом Российской Федерации - возвращение русских людей обратно в Россию, рассказал РИА Новости депутат Ульяновского Заксобрания Виктор Бут. "Я уверен, что Владимир Владимирович победит, и ему окажут доверие все избиратели, именно потому что он всегда отстаивал интересы Российской Федерации… и за то, что он пошел на такие сложные решения для того, чтобы вернуть русских людей, которые оказались по какому-то соглашению в одну ночь живущими на чужбине, опять в России", - сказал Бут. Ранее Владимир Путин сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
https://ria.ru/20231216/putin-1916177831.html
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политика, россия, донецкая народная республика, виктор бут, владимир путин, артем жога
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Виктор Бут, Владимир Путин, Артем Жога
Виктор Бут выразил уверенность в победе Путина на выборах

Виктор Бут выразил уверенность в победе Владимира Путина на выборах в 2024 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДепутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут
Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Одна из причин, по которой Владимира Путина изберут президентом Российской Федерации - возвращение русских людей обратно в Россию, рассказал РИА Новости депутат Ульяновского Заксобрания Виктор Бут.
«
"Я уверен, что Владимир Владимирович победит, и ему окажут доверие все избиратели, именно потому что он всегда отстаивал интересы Российской Федерации… и за то, что он пошел на такие сложные решения для того, чтобы вернуть русских людей, которые оказались по какому-то соглашению в одну ночь живущими на чужбине, опять в России", - сказал Бут.
Ранее Владимир Путин сообщил спикеру парламента ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.
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ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВиктор БутВладимир ПутинАртем Жога
 
 
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