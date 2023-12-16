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УФАС в Брянске провело проверку аукционов на охрану в учебных заведениях
УФАС в Брянске провело проверку аукционов на охрану в учебных заведениях - РИА Новости, 16.12.2023
УФАС в Брянске провело проверку аукционов на охрану в учебных заведениях
Шесть аукционов на услуги по охране образовательных учреждений Брянска отменены из-за несоответствия требованиям безопасности для учеников, сообщили в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T17:10
2023-12-16T17:10
2023-12-16T17:10
общество
брянск
россия
уфас
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Шесть аукционов на услуги по охране образовательных учреждений Брянска отменены из-за несоответствия требованиям безопасности для учеников, сообщили в пресс-службе брянского УФАС. "Брянское УФАС России провело проверку шести электронных аукционов на оказание охранных услуг образовательных учреждений города Брянска на период первого полугодия 2024 года. Образовательными учреждениями города Брянска не включены в описание объекта закупки требования к порядку действий сотрудников охранной организации при осуществлении пропуска посторонних в образовательное учреждение", – говорится в сообщении. По данным УФАС, техническим заданием закупок предусмотрено, что для охранных услуг требуется один охранник. При этом, как отметили в ведомстве, один охранник не может осуществлять контроль за безопасностью одновременно как внутри объекта, так и на прилегающей территории. "Брянским УФАС России принято решение об аннулировании электронных аукционов на оказание охранных услуг. Целью аннулирования закупок явилось недопущение заключения образовательными учреждениями контрактов, не отвечающих в полном объеме требованиям обеспечения безопасности детей", – отметили в ведомстве. Должностные лица заказчиков, ответственные за формирование описания объекта закупки, будут привлечены брянским УФАС к административной ответственности, добавили в УФАС.
https://ria.ru/20231215/bryansk-1916078129.html
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общество, брянск, россия, уфас, стрельба в брянской гимназии
Общество, Брянск, Россия, УФАС, Стрельба в брянской гимназии
УФАС в Брянске провело проверку аукционов на охрану в учебных заведениях
УФАС: в Брянске провели проверку 6 аукционов на охрану в учебных заведениях
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Шесть аукционов на услуги по охране образовательных учреждений Брянска отменены из-за несоответствия требованиям безопасности для учеников, сообщили в пресс-службе
брянского УФАС.
«
"Брянское УФАС России провело проверку шести электронных аукционов на оказание охранных услуг образовательных учреждений города Брянска на период первого полугодия 2024 года. Образовательными учреждениями города Брянска не включены в описание объекта закупки требования к порядку действий сотрудников охранной организации при осуществлении пропуска посторонних в образовательное учреждение", – говорится в сообщении.
По данным УФАС, техническим заданием закупок предусмотрено, что для охранных услуг требуется один охранник. При этом, как отметили в ведомстве, один охранник не может осуществлять контроль за безопасностью одновременно как внутри объекта, так и на прилегающей территории.
"Брянским УФАС России принято решение об аннулировании электронных аукционов на оказание охранных услуг. Целью аннулирования закупок явилось недопущение заключения образовательными учреждениями контрактов, не отвечающих в полном объеме требованиям обеспечения безопасности детей", – отметили в ведомстве.
Должностные лица заказчиков, ответственные за формирование описания объекта закупки, будут привлечены брянским УФАС к административной ответственности, добавили в УФАС.
Источник назвал причину смягчения мер фигурантам дела о стрельбе в Брянске