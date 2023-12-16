https://ria.ru/20231216/bolgariya-1916206224.html

Сийярто объяснил, почему Болгария решила отменить акциз на российский газ

Сийярто объяснил, почему Болгария решила отменить акциз на российский газ - РИА Новости, 16.12.2023

Сийярто объяснил, почему Болгария решила отменить акциз на российский газ

Власти Болгарии решили отменить акциз на транзит российского газа после того, как Венгрия пригрозила наложить вето на вступление страны в шенгенскую зону,... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:39

2023-12-16T15:39

2023-12-16T15:39

болгария

венгрия

петер сийярто

газпром

евросоюз

виктор орбан

сербия

бойко борисов

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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Власти Болгарии решили отменить акциз на транзит российского газа после того, как Венгрия пригрозила наложить вето на вступление страны в шенгенскую зону, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Ранее экс-премьер Болгарии Бойко Борисов в разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что София отменит акциз на транзит российского газа по своей территории по просьбе венгерской стороны. По словам Сийярто, введение акциза было "скандальным и враждебным шагом", полностью противоречащим юридическим правилам ЕС и несущим угрозу остановки газоснабжения Венгрии, Сербии и Северной Македонии, над чем "глумились" власти Болгарии. "Мы дали понять болгарам, что если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в шенгенской зоне. И поскольку это решение будет приниматься на следующей неделе, сейчас неожиданно начали пытаться отменить этот закон. Если они действительно отменят этот закон, то, конечно, мы тоже отзовем свое решение о вето", - сказал Сийярто. Его видеообращение транслировалось в Facebook*.Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231021/bolgariya-1904203820.html

https://ria.ru/20231216/gaz-1916160628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

болгария, венгрия, петер сийярто, газпром, евросоюз, виктор орбан, сербия, бойко борисов, в мире