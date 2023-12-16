https://ria.ru/20231216/boi-1916207246.html

"Самоубийственное задание". В ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

"Самоубийственное задание". В ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра - РИА Новости, 16.12.2023

"Самоубийственное задание". В ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

В ВСУ рассказали о "жестоких и тщетных" боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют слишком оптимистичному описанию ситуации со стороны украинских... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:46

2023-12-16T15:46

2023-12-16T15:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

днепр (река)

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. В ВСУ рассказали о "жестоких и тщетных" боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют слишком оптимистичному описанию ситуации со стороны украинских властей, сообщает газета New York Times. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные попали в районе села Крынки на левом берегу Днепра в огневой мешок. Глава государства отметил, что сторона противника бросает в Крынки личный состав исключительно по политическим соображениям. "Солдаты и морпехи, принимавшие участие в переправах, охарактеризовали это наступление как жестокое и тщетное", - говорится в сообщении издания. Украинские военные также рассказали о больших потерях на левом берегу Днепра и пожаловались на слишком оптимистичное описание ситуации со стороны властей. Так, солдат по имени Алексей опроверг заявления из Киева о том, что ВСУ якобы удалось закрепиться на берегу. "Там нет позиций... Там невозможно закрепиться. Невозможно туда перевезти технику. Это даже не битва за выживание. Это самоубийственное задание", - добавил он. По словам военнослужащего, его батальон был уничтожен из-за неблагоприятного тылового обеспечения и плохой подготовки украинских командиров. Украинский морпех Максим, который был ранен в районе Крынок, рассказал, что его подразделение на левом берегу Днепра подверглось интенсивному обстрелу и было вынуждено хаотично отступать. Половина людей из его отряда в 10 человек погибли или пропали без вести. "Никто не избежал ранений", - добавил Максим. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> (будем) решать силовым путем".

https://ria.ru/20231216/dnepr-1916176220.html

https://ria.ru/20231211/god-1914669323.html

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916169948.html

https://ria.ru/20231216/ukraina-1916182331.html

херсонская область

днепр (река)

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вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (река)