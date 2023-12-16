https://ria.ru/20231216/bespilotniki-1916137383.html

В Крыму сбили шесть беспилотников ВСУ

В Крыму сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023

В Крыму сбили шесть беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили еще шесть украинских беспилотников над Крымом, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T00:32

2023-12-16T00:32

2023-12-16T07:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

республика крым

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще шесть украинских беспилотников над Крымом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.Уточняется, что атаку пресекли в период с 23.00 до 23.50 мск."Дежурными средствами ПВО уничтожены еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в публикации.До этого в ведомстве заявили об уничтожении вечером 26 дронов над полуостровом.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231215/obstrel-1916134167.html

россия

республика крым

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, республика крым