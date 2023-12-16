https://ria.ru/20231216/bespilotniki-1916137383.html
В Крыму сбили шесть беспилотников ВСУ
В Крыму сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023
В Крыму сбили шесть беспилотников ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили еще шесть украинских беспилотников над Крымом, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T00:32
2023-12-16T00:32
2023-12-16T07:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
республика крым
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще шесть украинских беспилотников над Крымом, сообщается в Telegram-канале Минобороны.Уточняется, что атаку пресекли в период с 23.00 до 23.50 мск."Дежурными средствами ПВО уничтожены еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в публикации.До этого в ведомстве заявили об уничтожении вечером 26 дронов над полуостровом.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231215/obstrel-1916134167.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
В Крыму сбили шесть беспилотников ВСУ
Минобороны РФ заявило о поражении еще шести беспилотников ВСУ над Крымом