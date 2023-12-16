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Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта - РИА Новости, 16.12.2023
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12:38 16.12.2023 (обновлено: 12:47 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/belaes-1916180208.html
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта - РИА Новости, 16.12.2023
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта
Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта, сообщается в официальном Telegram-канале министерства энергетики... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:38
2023-12-16T12:47
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МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта, сообщается в официальном Telegram-канале министерства энергетики Белоруссии.В октябре Минэнерго Белоруссии сообщило, что на первом энергоблоке Белорусской АЭС начался плановый ремонт, в том числе будет выполнена частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива."Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках проведенных работ выполнена перегрузка в реактор ядерного топлива – в активную зону загружено 42 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Проведена ревизия оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем, выполнены контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования. Реализованы мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы энергоблока, говорится в сообщении."Планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно – с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования", - пояснили в министерстве.Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года блоком выработано 18,5 миллиарда кВтч электроэнергии.
https://ria.ru/20231103/rosatom-1907153863.html
https://ria.ru/20231020/aes-1904100255.html
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в мире, белоруссия, белорусская аэс
В мире, Белоруссия, Белорусская АЭС
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 16 дек - РИА Новости. Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта, сообщается в официальном Telegram-канале министерства энергетики Белоруссии.
В октябре Минэнерго Белоруссии сообщило, что на первом энергоблоке Белорусской АЭС начался плановый ремонт, в том числе будет выполнена частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива.
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"Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после планово-предупредительного ремонта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках проведенных работ выполнена перегрузка в реактор ядерного топлива – в активную зону загружено 42 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. Проведена ревизия оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем, выполнены контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования. Реализованы мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы энергоблока, говорится в сообщении.
"Планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно – с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования", - пояснили в министерстве.
Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года блоком выработано 18,5 миллиарда кВтч электроэнергии.
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