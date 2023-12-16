https://ria.ru/20231216/ataki-1916199170.html

На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ

На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023

На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ

Российские военнослужащие отразили две атаки на запорожском направлении, потери украинских войск за сутки здесь составили до 50 солдат, сообщили в субботу в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:49

2023-12-16T14:49

2023-12-16T15:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки на запорожском направлении, потери украинских войск за сутки здесь составили до 50 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Каменского в Запорожской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины, автомобиль, гаубица "МСТА-Б" и орудие Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, запорожская область