https://ria.ru/20231216/ataki-1916199170.html
На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ
На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ - РИА Новости, 16.12.2023
На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ
Российские военнослужащие отразили две атаки на запорожском направлении, потери украинских войск за сутки здесь составили до 50 солдат, сообщили в субботу в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:49
2023-12-16T14:49
2023-12-16T15:13
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две атаки на запорожском направлении, потери украинских войск за сутки здесь составили до 50 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе 33-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Работино и Каменского в Запорожской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три боевые бронированные машины, автомобиль, гаубица "МСТА-Б" и орудие Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область
На Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ
МО: на Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ