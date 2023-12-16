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Страны G7 ведут переговоры по использованию активов России, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
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03:17 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/aktivy-1916146386.html
Страны G7 ведут переговоры по использованию активов России, пишут СМИ
Страны G7 ведут переговоры по использованию активов России, пишут СМИ - РИА Новости, 16.12.2023
Страны G7 ведут переговоры по использованию активов России, пишут СМИ
Представители стран "Большой семерки" в последние недели активизировали переговоры по использованию конфискованных активов РФ, заявляет газета Financial Times. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T03:17
2023-12-16T03:17
в мире
g7
россия
украина
евросоюз
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Представители стран "Большой семерки" в последние недели активизировали переговоры по использованию конфискованных активов РФ, заявляет газета Financial Times. "В последние недели представители стран G7 активизировали переговоры о расходовании части примерно из 300 миллиардов долларов в замороженных российских... активах", - говорится в статье. Издание отмечает, что переговоры активизировались из-за того, что ранее страны не приняли два пакета финансовой помощи Украине на сумму более 100 миллиардов долларов. Как подчеркнул изданию неназванный американский чиновник, участвовавший в переговорах по замороженным активам РФ, страны могут обсудить использование данных активов на возможной встрече лидеров "Большой семерки", приуроченной ко второй годовщине конфликта между Украиной и РФ в феврале 2024 года. "Вашингтон ведет активные переговоры по поводу использования российских... активов и считает, что для принятия решения есть короткие сроки", - рассказал газете американский чиновник. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось. В середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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в мире, g7, россия, украина, евросоюз
В мире, G7, Россия, Украина, Евросоюз
Страны G7 ведут переговоры по использованию активов России, пишут СМИ

FT: страны G7 активизировали переговоры по использованию активов России

© AP Photo / Kenny Holston/Pool Лидеры G7
Лидеры G7 - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Kenny Holston/Pool
Лидеры G7. Архивное фото
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Представители стран "Большой семерки" в последние недели активизировали переговоры по использованию конфискованных активов РФ, заявляет газета Financial Times.
«
"В последние недели представители стран G7 активизировали переговоры о расходовании части примерно из 300 миллиардов долларов в замороженных российских... активах", - говорится в статье.
Издание отмечает, что переговоры активизировались из-за того, что ранее страны не приняли два пакета финансовой помощи Украине на сумму более 100 миллиардов долларов. Как подчеркнул изданию неназванный американский чиновник, участвовавший в переговорах по замороженным активам РФ, страны могут обсудить использование данных активов на возможной встрече лидеров "Большой семерки", приуроченной ко второй годовщине конфликта между Украиной и РФ в феврале 2024 года.
"Вашингтон ведет активные переговоры по поводу использования российских... активов и считает, что для принятия решения есть короткие сроки", - рассказал газете американский чиновник.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
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Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось.
В середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.
Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
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В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.
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