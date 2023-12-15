https://ria.ru/20231215/zyuganov-1916130156.html
Депутаты ознакомились с системой координации правительства, заявил Зюганов
Депутаты ознакомились с системой координации правительства, заявил Зюганов - РИА Новости, 15.12.2023
Депутаты ознакомились с системой координации правительства, заявил Зюганов
Депутаты Госдумы посетили координационный центр правительства и заслушали доклад премьер-министра Михаила Мишустина, сказал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:54
2023-12-15T22:54
2023-12-15T22:54
госдума рф
геннадий зюганов
михаил мишустин
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы посетили координационный центр правительства и заслушали доклад премьер-министра Михаила Мишустина, сказал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций. "Вчера мы впервые всей большой командой познакомились с системой координации работы правительства, Мишустин полтора часа докладывал", - сказал Зюганов.
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госдума рф, геннадий зюганов, михаил мишустин, владимир путин, россия, политика
Госдума РФ, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Россия, Политика
Депутаты ознакомились с системой координации правительства, заявил Зюганов
Зюганов: депутаты познакомились с системой координации работы правительства