https://ria.ru/20231215/znak-1916090358.html
Знак качества "Дед Мороз рекомендует" вручили 22 паркам Подмосковья
Знак качества "Дед Мороз рекомендует" вручили 22 паркам Подмосковья - РИА Новости, 15.12.2023
Знак качества "Дед Мороз рекомендует" вручили 22 паркам Подмосковья
В Московской области 22 паркам вручили знак качества "Дед Мороз рекомендует", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T18:09
2023-12-15T18:09
2023-12-15T18:09
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Московской области 22 паркам вручили знак качества "Дед Мороз рекомендует", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Финалистами стали парки с самыми креативными и атмосферными зимними локациями. Знак качества "Дед Мороз рекомендует" имеет важное значение для развития внутреннего туризма в регионе. Награда подтверждает высокий уровень качества новогодних локаций в парках и их привлекательность для жителей и гостей региона. Отбор был по пяти номинациям: за лучшую елку, лучшую почту и резиденцию Деда Мороза, лучшую зону теплого очага и лучшую фотозону. Локации отметят специальной наклейкой и дипломами. Победителей определили в АНО "Московская областная дирекция по развитию парков". "Мы впервые вручаем знак качества "Дед Мороз рекомендует". Среди более 100 номинантов мы выбрали именно те парковые локации, которые отражают культурные коды Подмосковья и лучше всего передают атмосферу новогоднего волшебства и праздника", – сказала директор АНО "МосОблПарк" Ксения Васильева, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в номинации "Пахнут праздником иголки" за лучшую елку победили семь парков: парк культуры, спорта и отдыха и Парк Малевича в Одинцове, городской парк в Красногорске, Раменский городской парк, Парк Мира Мытищ, Парк Степанова в Серпухове и Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкине. Три парка победили в номинации "Отправь письмо в сказку" за лучшую почту Деда Мороза: парк "Раздолье" в Одинцове, парк имени Степанова в Серпухове и городской парк Красногорска. В номинации "В гостях у Деда Мороза" за лучшую резиденцию определили девять парков: городской парк Королева, городской парк Люберец, парк "Пехорка" Балашихи, парк культуры и отдыха "Дулевский" в Орехово-Зуеве, парк Островского в Ступине, городской парк культуры и отдыха в Чехове, парк культуры и отдыха в Павловском Посаде, парк "Сказочный" в Красногорске и Центральный Парк Культуры и Отдыха имени Олега Степанова в Серпухове. В номинации "Место теплых встреч" определи четыре парка: парк культуры, спорта и отдыха и парк "Раздолье" в Одинцове, парк Пехорка в Балашихе и парк "Покровский" в Сергиевом Посаде. Номинацию "Пусть зима останется с тобой" за лучшую фотозону присудили восьми паркам: парку культуры, спорта и отдыха и Парку Малевича в Одинцове, парку культуры и отдыха "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде, центральному парку Реутова, парку "Пегас" в Егорьевске, парку "Елочки" в Домодедове и Раменскому городскому парку. Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья.
https://ria.ru/20231211/parki_podmoskovya-1915075960.html
https://ria.ru/20231215/sotspodderzhka-1916028326.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Московской области 22 паркам вручили знак качества "Дед Мороз рекомендует", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Финалистами стали парки с самыми креативными и атмосферными зимними локациями. Знак качества "Дед Мороз рекомендует" имеет важное значение для развития внутреннего туризма в регионе. Награда подтверждает высокий уровень качества новогодних локаций в парках и их привлекательность для жителей и гостей региона.
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Отбор был по пяти номинациям: за лучшую елку, лучшую почту и резиденцию Деда Мороза, лучшую зону теплого очага и лучшую фотозону. Локации отметят специальной наклейкой и дипломами. Победителей определили в АНО "Московская областная дирекция по развитию парков".
"Мы впервые вручаем знак качества "Дед Мороз рекомендует". Среди более 100 номинантов мы выбрали именно те парковые локации, которые отражают культурные коды Подмосковья и лучше всего передают атмосферу новогоднего волшебства и праздника", – сказала директор АНО "МосОблПарк" Ксения Васильева, ее слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что в номинации "Пахнут праздником иголки" за лучшую елку победили семь парков: парк культуры, спорта и отдыха и Парк Малевича в Одинцове, городской парк в Красногорске, Раменский городской парк, Парк Мира Мытищ, Парк Степанова в Серпухове и Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкине.
Три парка победили в номинации "Отправь письмо в сказку" за лучшую почту Деда Мороза: парк "Раздолье" в Одинцове, парк имени Степанова в Серпухове и городской парк Красногорска.
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В номинации "В гостях у Деда Мороза" за лучшую резиденцию определили девять парков: городской парк Королева, городской парк Люберец, парк "Пехорка" Балашихи, парк культуры и отдыха "Дулевский" в Орехово-Зуеве, парк Островского в Ступине, городской парк культуры и отдыха в Чехове, парк культуры и отдыха в Павловском Посаде, парк "Сказочный" в Красногорске и Центральный Парк Культуры и Отдыха имени Олега Степанова в Серпухове.
В номинации "Место теплых встреч" определи четыре парка: парк культуры, спорта и отдыха и парк "Раздолье" в Одинцове, парк Пехорка в Балашихе и парк "Покровский" в Сергиевом Посаде. Номинацию "Пусть зима останется с тобой" за лучшую фотозону присудили восьми паркам: парку культуры, спорта и отдыха и Парку Малевича в Одинцове, парку культуры и отдыха "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде, центральному парку Реутова, парку "Пегас" в Егорьевске, парку "Елочки" в Домодедове и Раменскому городскому парку.
Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья.
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