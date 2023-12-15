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Пожарный Бурсин, осужденный по делу о "Зимней вишне", вышел из колонии - РИА Новости, 15.12.2023
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13:20 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/zimnyaya_vishnya-1916004546.html
Пожарный Бурсин, осужденный по делу о "Зимней вишне", вышел из колонии
Пожарный Бурсин, осужденный по делу о "Зимней вишне", вышел из колонии - РИА Новости, 15.12.2023
Пожарный Бурсин, осужденный по делу о "Зимней вишне", вышел из колонии
Пожарного Андрея Бурсина освободили из колонии в связи с отбытием основного наказания по делу о сгоревшей "Зимней вишне", сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:20
2023-12-15T13:20
происшествия
кемерово
пожар в торговом центре в кемерово
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КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Пожарного Андрея Бурсина освободили из колонии в связи с отбытием основного наказания по делу о сгоревшей "Зимней вишне", сообщил РИА Новости его адвокат Александр Полковников. Заводский районный суд Кемерово в ноябре 2021 года приговорил руководившего тушением пожара Бурсина к 6 годам колонии. По версии следствия, он не организовал должную разведку, из-за чего погибли люди. В ноябре Тагистроевский районный суд Свердловской области отказал Бурсину в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. "Ну все, его выпустили, вчера он домой приехал", – сказал Полковников, уточнив, что произошло это в связи с отбытием основного наказания. Бурсин - четвертый из восьми осужденных по первому делу о пожаре в "Зимней вишне", кого выпустили на свободу. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 их фигурантов получили реальные сроки. В марте у экс-начальника караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, осужденного на 5 лет за халатность, обнаружили онкологию, он был отпущен под подписку о невыезде, впоследствии суд отменил эту меру пресечения в связи с фактическим отбытием основного наказания. В июне суд апелляционной инстанции отпустил из СИЗО осужденного по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" сотрудника компании "Системный интегратор" Александра Никитина в связи с фактическим отбытием им основного наказания. Осенью на свободу из-за заболевания вышла экс-гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, которая отбыла более половины срока (13 лет и 4 месяца). Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
https://ria.ru/20231121/suddenok-1910761031.html
https://ria.ru/20230325/pozhar-1860561687.html
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происшествия, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово
Происшествия, Кемерово, Пожар в торговом центре в Кемерово
Пожарный Бурсин, осужденный по делу о "Зимней вишне", вышел из колонии

Пожарного Бурсина, осужденного по делу о "Зимней вишне", освободили из колонии

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. 2018 год
Ликвидация последствий пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 2018 год - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Ликвидация последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. 2018 год. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Пожарного Андрея Бурсина освободили из колонии в связи с отбытием основного наказания по делу о сгоревшей "Зимней вишне", сообщил РИА Новости его адвокат Александр Полковников.
Заводский районный суд Кемерово в ноябре 2021 года приговорил руководившего тушением пожара Бурсина к 6 годам колонии. По версии следствия, он не организовал должную разведку, из-за чего погибли люди. В ноябре Тагистроевский районный суд Свердловской области отказал Бурсину в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Гендиректор ООО Зимняя вишня Надежда Судденок перед заседанием в Заводском районном суде Кемерово - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Источник сообщил об освобождении управляющей ТЦ "Зимняя вишня"
21 ноября, 11:47
"Ну все, его выпустили, вчера он домой приехал", – сказал Полковников, уточнив, что произошло это в связи с отбытием основного наказания.
Бурсин - четвертый из восьми осужденных по первому делу о пожаре в "Зимней вишне", кого выпустили на свободу. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 их фигурантов получили реальные сроки. В марте у экс-начальника караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, осужденного на 5 лет за халатность, обнаружили онкологию, он был отпущен под подписку о невыезде, впоследствии суд отменил эту меру пресечения в связи с фактическим отбытием основного наказания. В июне суд апелляционной инстанции отпустил из СИЗО осужденного по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" сотрудника компании "Системный интегратор" Александра Никитина в связи с фактическим отбытием им основного наказания. Осенью на свободу из-за заболевания вышла экс-гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, которая отбыла более половины срока (13 лет и 4 месяца).
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии
25 марта, 09:31
 
ПроисшествияКемеровоПожар в торговом центре в Кемерово
 
 
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