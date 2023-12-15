https://ria.ru/20231215/zimnyaya_vishnya-1916004546.html

Пожарный Бурсин, осужденный по делу о "Зимней вишне", вышел из колонии

Пожарный Бурсин, осужденный по делу о "Зимней вишне", вышел из колонии - РИА Новости, 15.12.2023

Пожарный Бурсин, осужденный по делу о "Зимней вишне", вышел из колонии

Пожарного Андрея Бурсина освободили из колонии в связи с отбытием основного наказания по делу о сгоревшей "Зимней вишне", сообщил РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:20

2023-12-15T13:20

2023-12-15T13:20

происшествия

кемерово

пожар в торговом центре в кемерово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151738/47/1517384728_0:34:1120:664_1920x0_80_0_0_792bd0d60e1df6b5bafb42743a35ef4a.jpg

КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Пожарного Андрея Бурсина освободили из колонии в связи с отбытием основного наказания по делу о сгоревшей "Зимней вишне", сообщил РИА Новости его адвокат Александр Полковников. Заводский районный суд Кемерово в ноябре 2021 года приговорил руководившего тушением пожара Бурсина к 6 годам колонии. По версии следствия, он не организовал должную разведку, из-за чего погибли люди. В ноябре Тагистроевский районный суд Свердловской области отказал Бурсину в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении. "Ну все, его выпустили, вчера он домой приехал", – сказал Полковников, уточнив, что произошло это в связи с отбытием основного наказания. Бурсин - четвертый из восьми осужденных по первому делу о пожаре в "Зимней вишне", кого выпустили на свободу. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 их фигурантов получили реальные сроки. В марте у экс-начальника караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, осужденного на 5 лет за халатность, обнаружили онкологию, он был отпущен под подписку о невыезде, впоследствии суд отменил эту меру пресечения в связи с фактическим отбытием основного наказания. В июне суд апелляционной инстанции отпустил из СИЗО осужденного по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" сотрудника компании "Системный интегратор" Александра Никитина в связи с фактическим отбытием им основного наказания. Осенью на свободу из-за заболевания вышла экс-гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, которая отбыла более половины срока (13 лет и 4 месяца). Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

https://ria.ru/20231121/suddenok-1910761031.html

https://ria.ru/20230325/pozhar-1860561687.html

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кемерово, пожар в торговом центре в кемерово