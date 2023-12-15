Пожарный Бурсин, осужденный по делу о "Зимней вишне", вышел из колонии
Пожарного Бурсина, осужденного по делу о "Зимней вишне", освободили из колонии
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. 2018 год
Ликвидация последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. 2018 год. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Пожарного Андрея Бурсина освободили из колонии в связи с отбытием основного наказания по делу о сгоревшей "Зимней вишне", сообщил РИА Новости его адвокат Александр Полковников.
Заводский районный суд Кемерово в ноябре 2021 года приговорил руководившего тушением пожара Бурсина к 6 годам колонии. По версии следствия, он не организовал должную разведку, из-за чего погибли люди. В ноябре Тагистроевский районный суд Свердловской области отказал Бурсину в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.
"Ну все, его выпустили, вчера он домой приехал", – сказал Полковников, уточнив, что произошло это в связи с отбытием основного наказания.
Бурсин - четвертый из восьми осужденных по первому делу о пожаре в "Зимней вишне", кого выпустили на свободу. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 их фигурантов получили реальные сроки. В марте у экс-начальника караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергея Генина, осужденного на 5 лет за халатность, обнаружили онкологию, он был отпущен под подписку о невыезде, впоследствии суд отменил эту меру пресечения в связи с фактическим отбытием основного наказания. В июне суд апелляционной инстанции отпустил из СИЗО осужденного по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" сотрудника компании "Системный интегратор" Александра Никитина в связи с фактическим отбытием им основного наказания. Осенью на свободу из-за заболевания вышла экс-гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, которая отбыла более половины срока (13 лет и 4 месяца).
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.