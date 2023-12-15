https://ria.ru/20231215/zhd-1916032482.html

Путин призвал и дальше осваивать новые виды железнодорожной техники

Путин призвал и дальше осваивать новые виды железнодорожной техники - РИА Новости, 15.12.2023

Путин призвал и дальше осваивать новые виды железнодорожной техники

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда заявил, что необходимо и дальше осваивать новые виды техники. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:46

2023-12-15T14:46

2023-12-15T14:46

экономика

россия

владимир путин

ржд

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда заявил, что необходимо и дальше осваивать новые виды техники. "Политика развития РЖД стимулирует ключевые инновационные секторы нашей экономики. Нужно и дальше, безусловно, нужно и дальше это делать. Осваивать новые виды техники, другой продукции", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231210/poezda-1914871757.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, ржд