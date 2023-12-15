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Путин призвал и дальше осваивать новые виды железнодорожной техники
Путин призвал и дальше осваивать новые виды железнодорожной техники - РИА Новости, 15.12.2023
Путин призвал и дальше осваивать новые виды железнодорожной техники
Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда заявил, что необходимо и дальше осваивать новые виды техники. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:46
2023-12-15T14:46
2023-12-15T14:46
экономика
россия
владимир путин
ржд
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания IV Железнодорожного съезда заявил, что необходимо и дальше осваивать новые виды техники. "Политика развития РЖД стимулирует ключевые инновационные секторы нашей экономики. Нужно и дальше, безусловно, нужно и дальше это делать. Осваивать новые виды техники, другой продукции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231210/poezda-1914871757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, ржд
Экономика, Россия, Владимир Путин, РЖД
Путин призвал и дальше осваивать новые виды железнодорожной техники
Путин: политика развития РЖД стимулирует освоение новых видов техники