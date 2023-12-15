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Росреестр и горхозяйство Москвы зарегистрировали 211 земучастков за 2 года - РИА Новости, 15.12.2023
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10:54 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/zemuchastki-1915969479.html
Росреестр и горхозяйство Москвы зарегистрировали 211 земучастков за 2 года
Росреестр и горхозяйство Москвы зарегистрировали 211 земучастков за 2 года - РИА Новости, 15.12.2023
Росреестр и горхозяйство Москвы зарегистрировали 211 земучастков за 2 года
За два года работы совместного штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства управления Росреестра по Москве и комплекса городского хозяйства специалисты... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:54
2023-12-15T10:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. За два года работы совместного штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства управления Росреестра по Москве и комплекса городского хозяйства специалисты провели учетно-регистрационные действия в отношении 211 земельных участков общей площадью более 3,9 миллиона квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что за прошедшие два года работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства удалось выстроить эффективное взаимодействие между предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства и управлением Росреестра по Москве. "Благодаря грамотно налаженным каналам обмена информацией удалось существенно ускорить темпы введения в эксплуатацию важнейших объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры города. Это позволяет поддерживать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы, что особенно актуально в зимний период", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы. В сообщении отмечается, что за два года совместной работы специалисты провели учетно-регистрационные действия в отношении 211 земельных участков общей площадью более 3,9 миллиона квадратных метров, 630 зданий площадью свыше 243 тысяч квадратных метров и 2 647 инженерных сооружений протяженностью более 3,2 миллиона метров. Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов подчеркнул, что подобные результаты стали возможны благодаря оперативному взаимодействию между представителями сектора жилищно-коммунального хозяйства и специалистами управления. "И как итог - высокая продуктивность штаба в решении вопросов кадастрового учета и государственной регистрации права на объекты жилищно-коммунального хозяйства на территории города Москвы для обеспечения их стабильной эксплуатации", - сказал Майданов. Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства создали в ноябре 2021 года по инициативе Бирюкова и Майданова.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Росреестр и горхозяйство Москвы зарегистрировали 211 земучастков за 2 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. За два года работы совместного штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства управления Росреестра по Москве и комплекса городского хозяйства специалисты провели учетно-регистрационные действия в отношении 211 земельных участков общей площадью более 3,9 миллиона квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что за прошедшие два года работы штаба по вопросам жилищно-коммунального хозяйства удалось выстроить эффективное взаимодействие между предприятиями и организациями комплекса городского хозяйства и управлением Росреестра по Москве.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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"Благодаря грамотно налаженным каналам обмена информацией удалось существенно ускорить темпы введения в эксплуатацию важнейших объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры города. Это позволяет поддерживать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы, что особенно актуально в зимний период", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
В сообщении отмечается, что за два года совместной работы специалисты провели учетно-регистрационные действия в отношении 211 земельных участков общей площадью более 3,9 миллиона квадратных метров, 630 зданий площадью свыше 243 тысяч квадратных метров и 2 647 инженерных сооружений протяженностью более 3,2 миллиона метров.
Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов подчеркнул, что подобные результаты стали возможны благодаря оперативному взаимодействию между представителями сектора жилищно-коммунального хозяйства и специалистами управления.
"И как итог - высокая продуктивность штаба в решении вопросов кадастрового учета и государственной регистрации права на объекты жилищно-коммунального хозяйства на территории города Москвы для обеспечения их стабильной эксплуатации", - сказал Майданов.
Штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства создали в ноябре 2021 года по инициативе Бирюкова и Майданова.
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