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В Германии рассказали о фатальных последствиях визита Зеленского в США - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 15.12.2023 (обновлено: 14:27 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1915989038.html
В Германии рассказали о фатальных последствиях визита Зеленского в США
В Германии рассказали о фатальных последствиях визита Зеленского в США - РИА Новости, 15.12.2023
В Германии рассказали о фатальных последствиях визита Зеленского в США
Если год назад Зеленского в Вашингтоне "встречали как героя", то в этот раз "он напрасно просил как можно скорее поставить дополнительное оружие и боеприпасы"... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:46
2023-12-15T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сша
вашингтон (штат)
джо байден
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон обернулась провалом, пишет издание Die Zeit. "Если год назад Зеленского в Вашингтоне "встречали как героя", то в этот раз "он напрасно просил как можно скорее поставить дополнительное оружие и боеприпасы". Все, что смог пообещать Джо Байден, — 200 миллионов долларов, а дополнительные средства в настоящее время конгресс не может одобрить. Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны", — говорится в публикации. В статье отмечается, что правительство Украины опасается общего сокращения военной поддержки со стороны Запада. "Вновь объявленная помощь достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года — почти на 90 процентов ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года", — заявил изданию экономист Кристоф Требеш.По мнению автора, единственная надежда Киева заключается в том, что президент США Джо Байден достигнет соглашения с республиканцами в начале 2024 года, но сейчас предпосылок к этому не прослеживается.Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1915976031.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша, вашингтон (штат), джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, США, Вашингтон (штат), Джо Байден
В Германии рассказали о фатальных последствиях визита Зеленского в США

Die Zeit: поездка Зеленского в США обернулась фатальным провалом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон обернулась провалом, пишет издание Die Zeit.

"Если год назад Зеленского в Вашингтоне "встречали как героя", то в этот раз "он напрасно просил как можно скорее поставить дополнительное оружие и боеприпасы". Все, что смог пообещать Джо Байден, — 200 миллионов долларов, а дополнительные средства в настоящее время конгресс не может одобрить. Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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В статье отмечается, что правительство Украины опасается общего сокращения военной поддержки со стороны Запада.

"Вновь объявленная помощь достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года — почти на 90 процентов ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года", — заявил изданию экономист Кристоф Требеш.

По мнению автора, единственная надежда Киева заключается в том, что президент США Джо Байден достигнет соглашения с республиканцами в начале 2024 года, но сейчас предпосылок к этому не прослеживается.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСШАВашингтон (штат)Джо Байден
 
 
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