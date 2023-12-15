В Германии рассказали о фатальных последствиях визита Зеленского в США
Die Zeit: поездка Зеленского в США обернулась фатальным провалом
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон обернулась провалом, пишет издание Die Zeit.
"Если год назад Зеленского в Вашингтоне "встречали как героя", то в этот раз "он напрасно просил как можно скорее поставить дополнительное оружие и боеприпасы". Все, что смог пообещать Джо Байден, — 200 миллионов долларов, а дополнительные средства в настоящее время конгресс не может одобрить. Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны", — говорится в публикации.
"Если год назад Зеленского в Вашингтоне "встречали как героя", то в этот раз "он напрасно просил как можно скорее поставить дополнительное оружие и боеприпасы". Все, что смог пообещать Джо Байден, — 200 миллионов долларов, а дополнительные средства в настоящее время конгресс не может одобрить. Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что правительство Украины опасается общего сокращения военной поддержки со стороны Запада.
"Вновь объявленная помощь достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года — почти на 90 процентов ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года", — заявил изданию экономист Кристоф Требеш.
По мнению автора, единственная надежда Киева заключается в том, что президент США Джо Байден достигнет соглашения с республиканцами в начале 2024 года, но сейчас предпосылок к этому не прослеживается.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
"Вновь объявленная помощь достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года — почти на 90 процентов ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года", — заявил изданию экономист Кристоф Требеш.
По мнению автора, единственная надежда Киева заключается в том, что президент США Джо Байден достигнет соглашения с республиканцами в начале 2024 года, но сейчас предпосылок к этому не прослеживается.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.