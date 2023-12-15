https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1915989038.html

В Германии рассказали о фатальных последствиях визита Зеленского в США

В Германии рассказали о фатальных последствиях визита Зеленского в США - РИА Новости, 15.12.2023

В Германии рассказали о фатальных последствиях визита Зеленского в США

Если год назад Зеленского в Вашингтоне "встречали как героя", то в этот раз "он напрасно просил как можно скорее поставить дополнительное оружие и боеприпасы"... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:46

2023-12-15T12:46

2023-12-15T14:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сша

вашингтон (штат)

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468465_0:0:1629:917_1920x0_80_0_0_7e45212e844cbab422e6e42bd5cfe5ec.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон обернулась провалом, пишет издание Die Zeit. "Если год назад Зеленского в Вашингтоне "встречали как героя", то в этот раз "он напрасно просил как можно скорее поставить дополнительное оружие и боеприпасы". Все, что смог пообещать Джо Байден, — 200 миллионов долларов, а дополнительные средства в настоящее время конгресс не может одобрить. Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны", — говорится в публикации. В статье отмечается, что правительство Украины опасается общего сокращения военной поддержки со стороны Запада. "Вновь объявленная помощь достигла минимума в период с августа по октябрь 2023 года — почти на 90 процентов ниже по сравнению с тем же периодом 2022 года", — заявил изданию экономист Кристоф Требеш.По мнению автора, единственная надежда Киева заключается в том, что президент США Джо Байден достигнет соглашения с республиканцами в начале 2024 года, но сейчас предпосылок к этому не прослеживается.Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1915976031.html

https://ria.ru/20231215/ukraina-1915969968.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша, вашингтон (штат), джо байден