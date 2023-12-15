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В Италии сообщили страшные новости для Зеленского - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:41 15.12.2023 (обновлено: 12:05 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1915976031.html
В Италии сообщили страшные новости для Зеленского
В Италии сообщили страшные новости для Зеленского - РИА Новости, 15.12.2023
В Италии сообщили страшные новости для Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский проигрывает в конфликте с Россией, заявил в интервью газете La Stampa директор итальянского журнала по геополитике Limes и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:41
2023-12-15T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
владимир путин
россия
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проигрывает в конфликте с Россией, заявил в интервью газете La Stampa директор итальянского журнала по геополитике Limes и одноименной школы геополитики Лучо Караччоло. "Несомненно, проигрывает Зеленский, а больше него - Украина, которая не вернет себе территории и станет несостоявшимся государством. Она потеряла треть своего населения, многие из них - беженцы, которые не вернутся", — сказал он. Караччоло добавил, что страна зависит от США и Европы и это скоро обернется политическими и экономическими издержками, особенно для ЕС. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231215/ukraina-1915969968.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
В Италии сообщили страшные новости для Зеленского

Политолог Караччоло: после поражения Украина станет несостоявшимся государством

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проигрывает в конфликте с Россией, заявил в интервью газете La Stampa директор итальянского журнала по геополитике Limes и одноименной школы геополитики Лучо Караччоло.

"Несомненно, проигрывает Зеленский, а больше него - Украина, которая не вернет себе территории и станет несостоявшимся государством. Она потеряла треть своего населения, многие из них - беженцы, которые не вернутся", — сказал он.
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Вчера, 10:58
Караччоло добавил, что страна зависит от США и Европы и это скоро обернется политическими и экономическими издержками, особенно для ЕС.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.

На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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