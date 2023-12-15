https://ria.ru/20231215/zelenskiy-1915976031.html

В Италии сообщили страшные новости для Зеленского

В Италии сообщили страшные новости для Зеленского - РИА Новости, 15.12.2023

В Италии сообщили страшные новости для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский проигрывает в конфликте с Россией, заявил в интервью газете La Stampa директор итальянского журнала по геополитике Limes и... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:41

2023-12-15T11:41

2023-12-15T12:05

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проигрывает в конфликте с Россией, заявил в интервью газете La Stampa директор итальянского журнала по геополитике Limes и одноименной школы геополитики Лучо Караччоло. "Несомненно, проигрывает Зеленский, а больше него - Украина, которая не вернет себе территории и станет несостоявшимся государством. Она потеряла треть своего населения, многие из них - беженцы, которые не вернутся", — сказал он. Караччоло добавил, что страна зависит от США и Европы и это скоро обернется политическими и экономическими издержками, особенно для ЕС. Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом. На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231215/ukraina-1915969968.html

https://ria.ru/20231215/sholts-1915952918.html

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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, россия, евросоюз, вооруженные силы украины