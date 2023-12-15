В Италии сообщили страшные новости для Зеленского
Политолог Караччоло: после поражения Украина станет несостоявшимся государством
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проигрывает в конфликте с Россией, заявил в интервью газете La Stampa директор итальянского журнала по геополитике Limes и одноименной школы геополитики Лучо Караччоло.
"Несомненно, проигрывает Зеленский, а больше него - Украина, которая не вернет себе территории и станет несостоявшимся государством. Она потеряла треть своего населения, многие из них - беженцы, которые не вернутся", — сказал он.
"Несомненно, проигрывает Зеленский, а больше него - Украина, которая не вернет себе территории и станет несостоявшимся государством. Она потеряла треть своего населения, многие из них - беженцы, которые не вернутся", — сказал он.
Караччоло добавил, что страна зависит от США и Европы и это скоро обернется политическими и экономическими издержками, особенно для ЕС.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, но ни на одном направлении ВСУ не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, "контрнаступ" обернулся провалом.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.