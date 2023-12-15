https://ria.ru/20231215/zdravookhranenie-1916046593.html

Мишустин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения

Мишустин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 15.12.2023

Мишустин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения

Модернизация первичного звена здравоохранения в России должна быть продолжена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством по итогам РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:23

2023-12-15T15:23

2023-12-15T15:23

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Модернизация первичного звена здравоохранения в России должна быть продолжена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством по итогам прямой линии президента Владимира Путина. "В первую очередь, это сфера здравоохранения. Модернизация первичного звена должна быть продолжена, особенно в сельской местности, где сохраняется потребность в существенном обновлении инфраструктуры" - сказал Мишустин. Он отметил, что для демографии важным являются и комфортные условия для женщин, планирующих беременность. "Президент отметил, что состояние женских консультаций, поликлиник и больниц в регионах должно соответствовать современным стандартам", - добавил премьер.

https://ria.ru/20231215/abort-1915974809.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мишустин, итоги года с владимиром путиным