https://ria.ru/20231215/zdravookhranenie-1916046593.html
Мишустин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения
Мишустин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения
Модернизация первичного звена здравоохранения в России должна быть продолжена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством по итогам РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:23
2023-12-15T15:23
2023-12-15T15:23
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Модернизация первичного звена здравоохранения в России должна быть продолжена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством по итогам прямой линии президента Владимира Путина. "В первую очередь, это сфера здравоохранения. Модернизация первичного звена должна быть продолжена, особенно в сельской местности, где сохраняется потребность в существенном обновлении инфраструктуры" - сказал Мишустин. Он отметил, что для демографии важным являются и комфортные условия для женщин, планирующих беременность. "Президент отметил, что состояние женских консультаций, поликлиник и больниц в регионах должно соответствовать современным стандартам", - добавил премьер.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мишустин, итоги года с владимиром путиным
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Итоги года с Владимиром Путиным
Мишустин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения
Мишустин: модернизация первичного звена здравоохранения должна быть продолжена
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Модернизация первичного звена здравоохранения в России должна быть продолжена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании
с правительством по итогам прямой линии президента Владимира Путина.
"В первую очередь, это сфера здравоохранения. Модернизация первичного звена должна быть продолжена, особенно в сельской местности, где сохраняется потребность в существенном обновлении инфраструктуры" - сказал Мишустин.
Он отметил, что для демографии важным являются и комфортные условия для женщин, планирующих беременность.
"Президент отметил, что состояние женских консультаций, поликлиник и больниц в регионах должно соответствовать современным стандартам", - добавил премьер.
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