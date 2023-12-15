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Мишустин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 15.12.2023
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15:23 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/zdravookhranenie-1916046593.html
Мишустин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения
Мишустин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 15.12.2023
Мишустин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения
Модернизация первичного звена здравоохранения в России должна быть продолжена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством по итогам РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:23
2023-12-15T15:23
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Модернизация первичного звена здравоохранения в России должна быть продолжена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством по итогам прямой линии президента Владимира Путина. "В первую очередь, это сфера здравоохранения. Модернизация первичного звена должна быть продолжена, особенно в сельской местности, где сохраняется потребность в существенном обновлении инфраструктуры" - сказал Мишустин. Он отметил, что для демографии важным являются и комфортные условия для женщин, планирующих беременность. "Президент отметил, что состояние женских консультаций, поликлиник и больниц в регионах должно соответствовать современным стандартам", - добавил премьер.
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здоровье - общество, россия, михаил мишустин, итоги года с владимиром путиным
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Итоги года с Владимиром Путиным
Мишустин призвал продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения

Мишустин: модернизация первичного звена здравоохранения должна быть продолжена

© iStock.com / demaerreВрач принимает пациентку
Врач принимает пациентку - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© iStock.com / demaerre
Врач принимает пациентку. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Модернизация первичного звена здравоохранения в России должна быть продолжена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с правительством по итогам прямой линии президента Владимира Путина.
"В первую очередь, это сфера здравоохранения. Модернизация первичного звена должна быть продолжена, особенно в сельской местности, где сохраняется потребность в существенном обновлении инфраструктуры" - сказал Мишустин.
Он отметил, что для демографии важным являются и комфортные условия для женщин, планирующих беременность.
"Президент отметил, что состояние женских консультаций, поликлиник и больниц в регионах должно соответствовать современным стандартам", - добавил премьер.
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МишустинИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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