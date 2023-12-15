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В Подмосковье упростили подачу заявки на экспертизу стройобъектов
В Подмосковье упростили подачу заявки на экспертизу стройобъектов - РИА Новости, 15.12.2023
В Подмосковье упростили подачу заявки на экспертизу стройобъектов
На подмосковном портале госуслуг упростили процедуру подачи заявки на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, появилась... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:38
2023-12-15T11:38
2023-12-15T13:44
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг упростили процедуру подачи заявки на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, появилась возможность автозаполнения и автоопределения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. "Новые сервисы, которые подключили к услуге, автоматически вводят данные о стройке и определяют уникальный идентификационный номер объекта. Благодаря "цифре" застройщик сможет сэкономить время на заполнении заявления, поскольку теперь не нужно печатать сведения вручную. Кроме того, оптимизация позволит снизить число отказов", – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, его слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий необходимо получить перед началом строительных работ, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства. Без результатов экспертизы строительство начинать не разрешается. Услуга "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий" доступна на подмосковном портале в разделе "Земля и стройка" – "Проектирование и согласование".
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг упростили процедуру подачи заявки на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, появилась возможность автозаполнения и автоопределения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"Новые сервисы, которые подключили к услуге, автоматически вводят данные о стройке и определяют уникальный идентификационный номер объекта. Благодаря "цифре" застройщик сможет сэкономить время на заполнении заявления, поскольку теперь не нужно печатать сведения вручную. Кроме того, оптимизация позволит снизить число отказов", – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, его слова приводит пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий необходимо получить перед началом строительных работ, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства. Без результатов экспертизы строительство начинать не разрешается.
Услуга "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий" доступна на подмосковном портале в разделе "Земля и стройка" – "Проектирование и согласование".
Почти 20 инвестиционных медучреждений появится в Подмосковье в 2024 году