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В Подмосковье упростили подачу заявки на экспертизу стройобъектов - РИА Новости, 15.12.2023
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Новости Подмосковья
 
11:38 15.12.2023 (обновлено: 13:44 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/zayavka-1915975606.html
В Подмосковье упростили подачу заявки на экспертизу стройобъектов
В Подмосковье упростили подачу заявки на экспертизу стройобъектов - РИА Новости, 15.12.2023
В Подмосковье упростили подачу заявки на экспертизу стройобъектов
На подмосковном портале госуслуг упростили процедуру подачи заявки на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, появилась... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:38
2023-12-15T13:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг упростили процедуру подачи заявки на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, появилась возможность автозаполнения и автоопределения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. "Новые сервисы, которые подключили к услуге, автоматически вводят данные о стройке и определяют уникальный идентификационный номер объекта. Благодаря "цифре" застройщик сможет сэкономить время на заполнении заявления, поскольку теперь не нужно печатать сведения вручную. Кроме того, оптимизация позволит снизить число отказов", – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, его слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий необходимо получить перед началом строительных работ, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства. Без результатов экспертизы строительство начинать не разрешается. Услуга "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий" доступна на подмосковном портале в разделе "Земля и стройка" – "Проектирование и согласование".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье упростили подачу заявки на экспертизу стройобъектов

© Медиаархив Московской Области/Пелагея ТихоноваМобильное приложение "Госуслуги Московской области"
Мобильное приложение Госуслуги Московской области
© Медиаархив Московской Области/Пелагея Тихонова
Мобильное приложение "Госуслуги Московской области". Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. На подмосковном портале госуслуг упростили процедуру подачи заявки на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, появилась возможность автозаполнения и автоопределения, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"Новые сервисы, которые подключили к услуге, автоматически вводят данные о стройке и определяют уникальный идентификационный номер объекта. Благодаря "цифре" застройщик сможет сэкономить время на заполнении заявления, поскольку теперь не нужно печатать сведения вручную. Кроме того, оптимизация позволит снизить число отказов", – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, его слова приводит пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий необходимо получить перед началом строительных работ, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства. Без результатов экспертизы строительство начинать не разрешается.
Услуга "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий" доступна на подмосковном портале в разделе "Земля и стройка" – "Проектирование и согласование".
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