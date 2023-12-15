https://ria.ru/20231215/zasedanie-1916032974.html
Заседание правительства с участием Михаила Мишустина. Прямая трансляция
Заседание правительства с участием Михаила Мишустина. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.12.2023
Заседание правительства с участием Михаила Мишустина. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:57
2023-12-15T14:57
2023-12-15T14:57
михаил мишустин
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Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
РИА Новости
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4.7
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Заседание правительства с участием Мишустина
Заседание правительства с участием Мишустина
2023-12-15T14:57
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
96
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михаил мишустин, видео
Михаил Мишустин
Заседание правительства с участием Михаила Мишустина. Прямая трансляция
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
2023-12-15T14:57
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PT13M40S
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства.