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Эксперт рассказала о поправках в законопроект о гостевых домах

Эксперт рассказала о поправках в законопроект о гостевых домах - РИА Новости, 15.12.2023

Эксперт рассказала о поправках в законопроект о гостевых домах

Основная правка законопроекта о гостевых домах коснется системы контроля и размещения информации, сообщает RTN со ссылкой на заместителя председателя комитета... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:54

2023-12-15T15:54

2023-12-15T15:54

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Основная правка законопроекта о гостевых домах коснется системы контроля и размещения информации, сообщает RTN со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталью Костенко.Законопроект "О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах", как предполагается, будет рассматриваться во втором чтении Госдумой 29 декабря. По словам депутата, больших поправок в законопроект не ожидается."Предварительно планировалось, что закон будет принят до конца нынешнего года, однако процесс затянулся. Что касается поправок в первый вариант, то окончательной версии пока нет, мы ждем их от Минэкономразвития", – сказала она.По словам Костенко, больше всего замечаний к тексту проекта поступило от агрегаторов. "В закон будут добавлены не только агрегаторы, но и все площадки, которые размещают у себя такую информацию, в частности, СМИ. Согласно законопроекту, не разрешаются реклама или информация без указания номера в реестре, который гостевые дома получат после легализации", – пояснила Костенко. Она подчеркнула, что ответственность при размещении рекламы будет лежать не на агрегаторах и СМИ, а на самих гостевых домах.Второй блок поправок – это контроль за легализацией. "Предполагается, что будет создан отдельный вид регионального контроля этого процесса. Определять меру ответственности за нарушение требований к легализации гостевых домов также будет региональная власть", – сказала эксперт.Законопроект о проведении эксперимента по легализации гостевых домов принят Госдумой в первом чтении. Его предлагается провести на территории Краснодарского края, Крыма и Севастополя. Законопроект вводит понятие гостевого дома, определяет критерии признания индивидуального жилого дома гостевым, а также механизм включения таких средств размещения в единый реестр гостиниц.Предлагается ограничить площадь гостевого дома тысячью квадратных метров. Количество номеров не должно превышать 15. Необходимо, чтобы дом был поставлен на кадастровый учет. Предполагаемая категория – "без звезд". Гостевой дом, согласно законопроекту, может размещаться на земельном участке с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства.Как сказала Наталья Костенко, участие в реестре для гостевых домов – добровольное. "Мы максимально упрощаем процедуру. Классификация будет проводиться местными органами власти, а не специализированными организациями, как это происходит в случае гостиниц. Нет необходимости получать справки от Роспотребнадзора или Роспожнадзора, не нужны никакие другие разрешения", – пояснила эксперт.Она полагает, что мера не приведет к подорожанию размещения в гостевых домах. "В законе нет требований, которые могли бы вызвать дополнительные расходы владельцев. Наоборот. Сейчас, например, многие коммунальные службы устанавливают для гостевых домов, в которых люди живут и лишь в сезон предоставляют какие-то комнаты под сдачу, завышенные, коммерческие тарифы. Вот от этого мы хотим их оградить. Кроме того, после легализации гостевые дома смогут рассчитывать на различного рода субсидии, предоставляемые турбизнесу государством", – сказала она.Например, Минэкономразвития оказывает поддержку официальным средствам размещения в Крыму и Севастополе, а гостевые дома, которых там огромное количество, ее лишены. Аналогичная ситуация – в Краснодарском крае, хотя здесь на гостевые дома вообще приходится две трети всех средств размещения. По словам Натальи Костенко, это очень весомая доля инфраструктуры внутреннего туризма, самая ее бюджетная часть. "Если средняя стоимость размещения в гостевом доме – две-четыре тысячи рублей, то в гостинице – 8-20 тысяч рублей", – сказала Наталья Костенко.

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