РЭЦ назвал основные задачи развития на 2024 году
РЭЦ назвал основные задачи развития на 2024 году
© Фото : РЭЦДиректор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО "РЭЦ" Наталья Минаева
Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО "РЭЦ" Наталья Минаева. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экспертная дискуссия Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) "Изменяя облик страны: итоги нацпроектов за 5 лет" прошла 15 декабря в павильоне Координационного центра правительства РФ на ВДНХ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
РЭЦ напомнил, что в 2018 году президент России Владимир Путин дал старт новой вехе всестороннего развития страны, подписав указ о национальных проектах – программах федерального уровня, направленных на решение стратегических задач в масштабе страны. Рассчитанные на период с 2019 по 2024 год, нацпроекты стали драйверами развития российской экономики и социальной сферы, во многом изменив облик страны за время реализации.
"Важнейшие результаты и варианты развития нацпроектов обсудили вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, руководитель благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина, проректор "Высшей школы экономики" Лилия Овчарова, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин и директор проектного офиса по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Станислав Щербаков", - сообщает центр.
Георгиевский отметил, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" валовая добавленная стоимость экспорта выросла почти вдвое с 2017 года, а также ускорился рост рабочих мест на экспортно ориентированных предприятиях, в том числе и после ухода транснациональных корпораций с российского рынка в 2022-2023 гг.
Также в РЭЦ отмечают кратный рост налоговых поступлений от экспорта за период реализации нацпроектов.
"Этот финансовый рычаг может быть направлен на поддержу предпринимательства, создание новых рабочих мест, решение социальных задач", - сказал вице-президент РЭЦ.
Кроме того, он озвучил цели на 2024 и последующие годы для развития российского экспорта в рамках нацпроекта.
"России нужны новые рынки, под них нужна новая логистика, потому что последние два года были сложности с провозом, например, по Восточному полигону. Не хватает мощностей, складов, вагонов - это постоянный вызов, который решает правительство. Но эта задача как раз для нацпроекта, то есть это разворот нашей товарной массы в другую сторону: на Юг, на Восток, на Юго-Восток, и, безусловно, на Юго-Запад - в Латинскую Америку и другие рынки, где есть большой потенциал, но на сегодняшний день он реализован достаточно слабо. Это построение по сути товаропроводящей сети, организации сбыта на новые рынки - это серьёзная задача", - считает Георгиевский.
Среди прочих задач он назвал также поддержание конкурентоспособности как российской продукции, так и финансовых инструментов, и выстраивание кооперации для российских экспортёров на рынках дружественных стран.