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РЭЦ назвал основные задачи развития на 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023
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21:54 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/zadachi-1916122422.html
РЭЦ назвал основные задачи развития на 2024 году
РЭЦ назвал основные задачи развития на 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023
РЭЦ назвал основные задачи развития на 2024 году
Экспертная дискуссия Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) "Изменяя облик страны: итоги нацпроектов за 5 лет" прошла 15 декабря в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T21:54
2023-12-15T21:54
российский экспортный центр (рэц)
вциом
владимир путин
юрий жулев
кирилл родин
латинская америка
юг
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экспертная дискуссия Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) "Изменяя облик страны: итоги нацпроектов за 5 лет" прошла 15 декабря в павильоне Координационного центра правительства РФ на ВДНХ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РЭЦ напомнил, что в 2018 году президент России Владимир Путин дал старт новой вехе всестороннего развития страны, подписав указ о национальных проектах – программах федерального уровня, направленных на решение стратегических задач в масштабе страны. Рассчитанные на период с 2019 по 2024 год, нацпроекты стали драйверами развития российской экономики и социальной сферы, во многом изменив облик страны за время реализации. "Важнейшие результаты и варианты развития нацпроектов обсудили вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, руководитель благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина, проректор "Высшей школы экономики" Лилия Овчарова, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин и директор проектного офиса по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Станислав Щербаков", - сообщает центр. Георгиевский отметил, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" валовая добавленная стоимость экспорта выросла почти вдвое с 2017 года, а также ускорился рост рабочих мест на экспортно ориентированных предприятиях, в том числе и после ухода транснациональных корпораций с российского рынка в 2022-2023 гг. Также в РЭЦ отмечают кратный рост налоговых поступлений от экспорта за период реализации нацпроектов. "Этот финансовый рычаг может быть направлен на поддержу предпринимательства, создание новых рабочих мест, решение социальных задач", - сказал вице-президент РЭЦ. Кроме того, он озвучил цели на 2024 и последующие годы для развития российского экспорта в рамках нацпроекта. "России нужны новые рынки, под них нужна новая логистика, потому что последние два года были сложности с провозом, например, по Восточному полигону. Не хватает мощностей, складов, вагонов - это постоянный вызов, который решает правительство. Но эта задача как раз для нацпроекта, то есть это разворот нашей товарной массы в другую сторону: на Юг, на Восток, на Юго-Восток, и, безусловно, на Юго-Запад - в Латинскую Америку и другие рынки, где есть большой потенциал, но на сегодняшний день он реализован достаточно слабо. Это построение по сути товаропроводящей сети, организации сбыта на новые рынки - это серьёзная задача", - считает Георгиевский. Среди прочих задач он назвал также поддержание конкурентоспособности как российской продукции, так и финансовых инструментов, и выстраивание кооперации для российских экспортёров на рынках дружественных стран.
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российский экспортный центр (рэц), вциом, владимир путин, юрий жулев, кирилл родин, латинская америка, юг, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЦИОМ, Владимир Путин, Юрий Жулев, Кирилл Родин, Латинская Америка, Юг, Россия
РЭЦ назвал основные задачи развития на 2024 году

РЭЦ назвал основные задачи развития на 2024 году

© Фото : РЭЦДиректор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО "РЭЦ" Наталья Минаева
Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО РЭЦ Наталья Минаева - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : РЭЦ
Директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта АО "РЭЦ" Наталья Минаева. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экспертная дискуссия Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) "Изменяя облик страны: итоги нацпроектов за 5 лет" прошла 15 декабря в павильоне Координационного центра правительства РФ на ВДНХ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
РЭЦ напомнил, что в 2018 году президент России Владимир Путин дал старт новой вехе всестороннего развития страны, подписав указ о национальных проектах – программах федерального уровня, направленных на решение стратегических задач в масштабе страны. Рассчитанные на период с 2019 по 2024 год, нацпроекты стали драйверами развития российской экономики и социальной сферы, во многом изменив облик страны за время реализации.
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"Важнейшие результаты и варианты развития нацпроектов обсудили вице-президент Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, руководитель благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина, проректор "Высшей школы экономики" Лилия Овчарова, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин и директор проектного офиса по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Станислав Щербаков", - сообщает центр.
Георгиевский отметил, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" валовая добавленная стоимость экспорта выросла почти вдвое с 2017 года, а также ускорился рост рабочих мест на экспортно ориентированных предприятиях, в том числе и после ухода транснациональных корпораций с российского рынка в 2022-2023 гг.
Также в РЭЦ отмечают кратный рост налоговых поступлений от экспорта за период реализации нацпроектов.
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"Этот финансовый рычаг может быть направлен на поддержу предпринимательства, создание новых рабочих мест, решение социальных задач", - сказал вице-президент РЭЦ.
Кроме того, он озвучил цели на 2024 и последующие годы для развития российского экспорта в рамках нацпроекта.
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"России нужны новые рынки, под них нужна новая логистика, потому что последние два года были сложности с провозом, например, по Восточному полигону. Не хватает мощностей, складов, вагонов - это постоянный вызов, который решает правительство. Но эта задача как раз для нацпроекта, то есть это разворот нашей товарной массы в другую сторону: на Юг, на Восток, на Юго-Восток, и, безусловно, на Юго-Запад - в Латинскую Америку и другие рынки, где есть большой потенциал, но на сегодняшний день он реализован достаточно слабо. Это построение по сути товаропроводящей сети, организации сбыта на новые рынки - это серьёзная задача", - считает Георгиевский.
Среди прочих задач он назвал также поддержание конкурентоспособности как российской продукции, так и финансовых инструментов, и выстраивание кооперации для российских экспортёров на рынках дружественных стран.
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