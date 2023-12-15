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На Украине ограбили рэпера, вступившего в ВСУ - РИА Новости, 15.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:10 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/yarmak-1916097506.html
На Украине ограбили рэпера, вступившего в ВСУ
На Украине ограбили рэпера, вступившего в ВСУ - РИА Новости, 15.12.2023
На Украине ограбили рэпера, вступившего в ВСУ
Украинский хип-хоп-исполнитель Александр Ярмак, выступающий под псевдонимом YARMAK, сообщил в сторис Instagram*, что его ограбили в поезде Днепр-Киев. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:10
2023-12-15T19:10
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинский хип-хоп-исполнитель Александр Ярмак, выступающий под псевдонимом YARMAK, сообщил в сторис Instagram*, что его ограбили в поезде Днепр-Киев.По словам музыканта, который воюет за ВСУ, злоумышленники ночью открыли его купе и ограбили. &quot;У меня украли рюкзак с ноутбукоми камерой, — пожаловался рэпер.— Это просто днище&quot;. Ярмак добавил, что в этом же вагоне, в соседнем купе, находился иностранец, у которого тоже украли личные вещи. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, украина, знаменитости, рэп
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Украина, Знаменитости, рэп
На Украине ограбили рэпера, вступившего в ВСУ

Рэпера Ярмака, вступившего в ВСУ, ограбили в поезде Днепр-Киев

CC BY-SA 4.0 / Bogdan Boyprav / Украинский хип-хоп-исполнитель ЯрмаК
Украинский хип-хоп-исполнитель ЯрмаК - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
CC BY-SA 4.0 / Bogdan Boyprav /
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинский хип-хоп-исполнитель Александр Ярмак, выступающий под псевдонимом YARMAK, сообщил в сторис Instagram*, что его ограбили в поезде Днепр-Киев.
© Фото : @yarmak_musicСкрин сторис из соцсетей рэпера YARMAK
Скрин сторис из соцсетей рэпера YARMAK - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : @yarmak_music
Скрин сторис из соцсетей рэпера YARMAK
По словам музыканта, который воюет за ВСУ, злоумышленники ночью открыли его купе и ограбили.
«

"У меня украли рюкзак с ноутбукоми камерой, — пожаловался рэпер.— Это просто днище".

Ярмак добавил, что в этом же вагоне, в соседнем купе, находился иностранец, у которого тоже украли личные вещи.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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