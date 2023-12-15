https://ria.ru/20231215/yarmak-1916097506.html

На Украине ограбили рэпера, вступившего в ВСУ

На Украине ограбили рэпера, вступившего в ВСУ - РИА Новости, 15.12.2023

На Украине ограбили рэпера, вступившего в ВСУ

Украинский хип-хоп-исполнитель Александр Ярмак, выступающий под псевдонимом YARMAK, сообщил в сторис Instagram*, что его ограбили в поезде Днепр-Киев. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T19:10

2023-12-15T19:10

2023-12-15T19:10

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинский хип-хоп-исполнитель Александр Ярмак, выступающий под псевдонимом YARMAK, сообщил в сторис Instagram*, что его ограбили в поезде Днепр-Киев.По словам музыканта, который воюет за ВСУ, злоумышленники ночью открыли его купе и ограбили. "У меня украли рюкзак с ноутбукоми камерой, — пожаловался рэпер.— Это просто днище". Ярмак добавил, что в этом же вагоне, в соседнем купе, находился иностранец, у которого тоже украли личные вещи. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231206/sharlot-1914055812.html

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новости шоу-бизнеса, украина, знаменитости, рэп