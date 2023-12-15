https://ria.ru/20231215/yarmak-1916097506.html
На Украине ограбили рэпера, вступившего в ВСУ
На Украине ограбили рэпера, вступившего в ВСУ - РИА Новости, 15.12.2023
На Украине ограбили рэпера, вступившего в ВСУ
Украинский хип-хоп-исполнитель Александр Ярмак, выступающий под псевдонимом YARMAK, сообщил в сторис Instagram*, что его ограбили в поезде Днепр-Киев. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:10
2023-12-15T19:10
2023-12-15T19:10
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинский хип-хоп-исполнитель Александр Ярмак, выступающий под псевдонимом YARMAK, сообщил в сторис Instagram*, что его ограбили в поезде Днепр-Киев.По словам музыканта, который воюет за ВСУ, злоумышленники ночью открыли его купе и ограбили. "У меня украли рюкзак с ноутбукоми камерой, — пожаловался рэпер.— Это просто днище". Ярмак добавил, что в этом же вагоне, в соседнем купе, находился иностранец, у которого тоже украли личные вещи. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, украина, знаменитости, рэп
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Украина, Знаменитости, рэп
На Украине ограбили рэпера, вступившего в ВСУ
Рэпера Ярмака, вступившего в ВСУ, ограбили в поезде Днепр-Киев
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Украинский хип-хоп-исполнитель Александр Ярмак, выступающий под псевдонимом YARMAK, сообщил в сторис Instagram*, что его ограбили в поезде Днепр-Киев.
По словам музыканта, который воюет за ВСУ, злоумышленники ночью открыли его купе и ограбили.
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"У меня украли рюкзак с ноутбукоми камерой, — пожаловался рэпер.— Это просто днище".
Ярмак добавил, что в этом же вагоне, в соседнем купе, находился иностранец, у которого тоже украли личные вещи.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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