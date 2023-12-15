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В Японии женщина впервые станет адмиралом

В Японии женщина впервые станет адмиралом - РИА Новости, 15.12.2023

В Японии женщина впервые станет адмиралом

Впервые в истории японских сил самообороны женщина будет возведена в звание адмирала, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:22

2023-12-15T12:22

2023-12-15T12:22

в мире

япония

аомори (префектура)

хоккайдо

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ТОКИО, 15 дек - РИА Новости. Впервые в истории японских сил самообороны женщина будет возведена в звание адмирала, сообщил телеканал NHK. В военно-морских силах самообороны Японии существует пять региональных подразделений, эсминцы которых осуществляют охрану и наблюдение в пяти районах страны, также на них возложено реагирование при стихийных бедствиях. По информации телеканала, на должность главы северного подразделения Оминато со штабом в городе Муцу префектуры Аомори назначат женщину - Нацуэ Кондо. В ее ведении будет находиться охрана пролива Цугару и региона Хоккайдо. Официально назначение состоится 22 декабря. Уточняется, что в настоящее время Кондо возглавляет школу командно-офицерского состава в должности вице-адмирала. Новая должность требует высшего адмиральского звания, в связи с чем Кондо повысят до адмирала. Отмечается, что с 1954 года, когда в Японии были созданы силы самообороны, женщины еще ни разу не удостаивались высшего звания ни в сухопутных войсках, ни в военно-морских силах самообороны.

япония

аомори (префектура)

хоккайдо

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в мире, япония, аомори (префектура), хоккайдо