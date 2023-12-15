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Япония готова заморозить активы 43 российских организаций - РИА Новости, 15.12.2023
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08:08 15.12.2023 (обновлено: 17:36 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/yaponiya-1915946494.html
Япония готова заморозить активы 43 российских организаций
Япония готова заморозить активы 43 российских организаций - РИА Новости, 15.12.2023
Япония готова заморозить активы 43 российских организаций
МИД Японии опубликовал список 43 организаций из России и одной компании из ОАЭ, активы которых подлежат заморозке. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:08
2023-12-15T17:36
япония
россия
оаэ
санкции
санкции в отношении россии
экономика
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ТОКИО, 15 дек — РИА Новости. МИД Японии опубликовал список 43 организаций из России и одной компании из ОАЭ, активы которых подлежат заморозке. В частности, в этот перечень попали: Под заморозку активов также подпадает компания Lumber Marine SA из Арабских Эмиратов.Кроме того, Япония ввела экспортные ограничения в отношении 57 компаний из России, а также запретила импорт российских непромышленных алмазов. Таким образом, всего в санкционном списке сейчас 494 российские компании и организации.Персональные санкции Токио ввел против 35 граждан России. Среди них военные, политики и чиновники — в том числе из новых регионов.Расширение черного списка произошло на следующий день после того, как замглавы МИД России Андрей Руденко встретился с новым послом Японии в Москве Акирой Муто и принял у него копии верительных грамот.Как неоднократно подчеркивали в Москве, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.
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Япония готова заморозить активы 43 российских организаций

МИД: Япония готова заморозить активы 43 организаций из РФ и одной фирмы из ОАЭ

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония. Архивное фото
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ТОКИО, 15 дек — РИА Новости. МИД Японии опубликовал список 43 организаций из России и одной компании из ОАЭ, активы которых подлежат заморозке.
В частности, в этот перечень попали:
  • Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия";
  • Компания "Патриот";
  • "Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана";
  • АО "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения";
  • ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени Расплетина";
  • Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований;
  • ООО Iteranet;
  • АО НИИ "Вектор";
  • ЗАО "Акута";
  • ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова";
  • МК "Витязь";
  • НПП "Радар ммс";
  • Институт имени Л. Д. Ландау РАН;
  • Институт спектроскопии РАН (ИСАН);
  • Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН;
  • Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН;
  • Физико-технологический институт имени К. А. Валиева РАН;
  • Российский квантовый центр;
  • Научно-исследовательский институт электронной техники (АО "НИИЭТ");
  • Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов имени М. А. Карцева;
  • Производственное объединение "Север";
  • АО НПП "Радиосвязь";
  • АО "НПО имени С. А. Лавочкина";
  • АЩ "Российские космические системы";
  • СП "Квант";
  • АО "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева";
  • Центр аддитивных технологий;
  • АО "МЦСТ";
  • Научно-технический центр "Заслон";
  • Группа компаний "Аквариус";
  • "Крокус Наноэлектроника";
  • ООО "Ядро Фаб Дубна";
  • Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН;
  • АО "СКТБ ЭС";
  • НТЦ радиоэлектронной борьбы;
  • НТЦ "Модуль" и другие.
Под заморозку активов также подпадает компания Lumber Marine SA из Арабских Эмиратов.
Кроме того, Япония ввела экспортные ограничения в отношении 57 компаний из России, а также запретила импорт российских непромышленных алмазов. Таким образом, всего в санкционном списке сейчас 494 российские компании и организации.
Персональные санкции Токио ввел против 35 граждан России. Среди них военные, политики и чиновники — в том числе из новых регионов.
Расширение черного списка произошло на следующий день после того, как замглавы МИД России Андрей Руденко встретился с новым послом Японии в Москве Акирой Муто и принял у него копии верительных грамот.
Как неоднократно подчеркивали в Москве, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Вчера, 05:24
 
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