https://ria.ru/20231215/yaponiya-1915946494.html

Япония готова заморозить активы 43 российских организаций

Япония готова заморозить активы 43 российских организаций - РИА Новости, 15.12.2023

Япония готова заморозить активы 43 российских организаций

МИД Японии опубликовал список 43 организаций из России и одной компании из ОАЭ, активы которых подлежат заморозке. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:08

2023-12-15T08:08

2023-12-15T17:36

япония

россия

оаэ

санкции

санкции в отношении россии

экономика

мид японии‎

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ТОКИО, 15 дек — РИА Новости. МИД Японии опубликовал список 43 организаций из России и одной компании из ОАЭ, активы которых подлежат заморозке. В частности, в этот перечень попали: Под заморозку активов также подпадает компания Lumber Marine SA из Арабских Эмиратов.Кроме того, Япония ввела экспортные ограничения в отношении 57 компаний из России, а также запретила импорт российских непромышленных алмазов. Таким образом, всего в санкционном списке сейчас 494 российские компании и организации.Персональные санкции Токио ввел против 35 граждан России. Среди них военные, политики и чиновники — в том числе из новых регионов.Расширение черного списка произошло на следующий день после того, как замглавы МИД России Андрей Руденко встретился с новым послом Японии в Москве Акирой Муто и принял у него копии верительных грамот.Как неоднократно подчеркивали в Москве, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.

https://ria.ru/20231215/sanktsii-1915940156.html

япония

россия

оаэ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

япония, россия, оаэ, санкции, санкции в отношении россии, экономика, мид японии‎