Япония готова заморозить активы 43 российских организаций
МИД: Япония готова заморозить активы 43 организаций из РФ и одной фирмы из ОАЭ
© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 15 дек — РИА Новости. МИД Японии опубликовал список 43 организаций из России и одной компании из ОАЭ, активы которых подлежат заморозке.
В частности, в этот перечень попали:
- Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия";
- Компания "Патриот";
- "Конструкторское бюро точного машиностроения имени А. Э. Нудельмана";
- АО "195 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения";
- ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени Расплетина";
- Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований;
- ООО Iteranet;
- АО НИИ "Вектор";
- ЗАО "Акута";
- ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова";
- МК "Витязь";
- НПП "Радар ммс";
- Институт имени Л. Д. Ландау РАН;
- Институт спектроскопии РАН (ИСАН);
- Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН;
- Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН;
- Физико-технологический институт имени К. А. Валиева РАН;
- Российский квантовый центр;
- Научно-исследовательский институт электронной техники (АО "НИИЭТ");
- Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов имени М. А. Карцева;
- Производственное объединение "Север";
- АО НПП "Радиосвязь";
- АО "НПО имени С. А. Лавочкина";
- АЩ "Российские космические системы";
- СП "Квант";
- АО "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева";
- Центр аддитивных технологий;
- АО "МЦСТ";
- Научно-технический центр "Заслон";
- Группа компаний "Аквариус";
- "Крокус Наноэлектроника";
- ООО "Ядро Фаб Дубна";
- Институт физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН;
- АО "СКТБ ЭС";
- НТЦ радиоэлектронной борьбы;
- НТЦ "Модуль" и другие.
Под заморозку активов также подпадает компания Lumber Marine SA из Арабских Эмиратов.
Кроме того, Япония ввела экспортные ограничения в отношении 57 компаний из России, а также запретила импорт российских непромышленных алмазов. Таким образом, всего в санкционном списке сейчас 494 российские компании и организации.
Персональные санкции Токио ввел против 35 граждан России. Среди них военные, политики и чиновники — в том числе из новых регионов.
Расширение черного списка произошло на следующий день после того, как замглавы МИД России Андрей Руденко встретился с новым послом Японии в Москве Акирой Муто и принял у него копии верительных грамот.
Как неоднократно подчеркивали в Москве, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.