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Япония с 1 января вводит запрет на импорт российских алмазов - РИА Новости, 15.12.2023
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06:35 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/yaponiya-1915942560.html
Япония с 1 января вводит запрет на импорт российских алмазов
Япония с 1 января вводит запрет на импорт российских алмазов - РИА Новости, 15.12.2023
Япония с 1 января вводит запрет на импорт российских алмазов
Япония вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов с 1 января 2024 года, сообщило министерство экономики страны. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T06:35
2023-12-15T06:35
экономика
япония
россия
санкции в отношении россии
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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Япония вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов с 1 января 2024 года, сообщило министерство экономики страны. Под запрет попадают непромышленные алмазы. Министерство уточняет, что он распространяется на несортированные алмазы, алмазы непромышленного назначения необработанные или просто распиленные или сколотые. Ранее был опубликован список из 57 компаний из России, против которых вводится запрет на экспорт из Японии.
https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915865738.html
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экономика, япония, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Япония, Россия, Санкции в отношении России
Япония с 1 января вводит запрет на импорт российских алмазов

Минэкономики Японии объявило о запрете на импорт российских алмазов с 1 января

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов
Центр сортировки алмазов - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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Центр сортировки алмазов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Япония вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов с 1 января 2024 года, сообщило министерство экономики страны.
Под запрет попадают непромышленные алмазы. Министерство уточняет, что он распространяется на несортированные алмазы, алмазы непромышленного назначения необработанные или просто распиленные или сколотые.
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
В МИД заявили о деградации отношений России и Японии
Вчера, 17:32
Ранее был опубликован список из 57 компаний из России, против которых вводится запрет на экспорт из Японии.
 
ЭкономикаЯпонияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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