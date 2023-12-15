https://ria.ru/20231215/yaponiya-1915942560.html

Япония с 1 января вводит запрет на импорт российских алмазов

Япония с 1 января вводит запрет на импорт российских алмазов - РИА Новости, 15.12.2023

Япония с 1 января вводит запрет на импорт российских алмазов

Япония вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов с 1 января 2024 года, сообщило министерство экономики страны. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T06:35

2023-12-15T06:35

2023-12-15T06:35

экономика

япония

россия

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 15 дек – РИА Новости. Япония вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов с 1 января 2024 года, сообщило министерство экономики страны. Под запрет попадают непромышленные алмазы. Министерство уточняет, что он распространяется на несортированные алмазы, алмазы непромышленного назначения необработанные или просто распиленные или сколотые. Ранее был опубликован список из 57 компаний из России, против которых вводится запрет на экспорт из Японии.

https://ria.ru/20231214/yaponiya-1915865738.html

япония

россия

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экономика, япония, россия, санкции в отношении россии