https://ria.ru/20231215/vsu-1916079098.html
"Инициатива у России". Французский генерал вынес приговор ВСУ
"Инициатива у России". Французский генерал вынес приговор ВСУ - РИА Новости, 15.12.2023
"Инициатива у России". Французский генерал вынес приговор ВСУ
После провала контрнаступления, ВСУ стоят на пороге тяжелой зимы, в то время как Россия подрывает уверенность западных союзников в победе Украины, заявил BFM TV РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:24
2023-12-15T17:24
2023-12-15T19:30
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. После провала контрнаступления, ВСУ стоят на пороге тяжелой зимы, в то время как Россия подрывает уверенность западных союзников в победе Украины, заявил BFM TV французский генерал Жером Пеллистранди."Ситуация на фронте сложная: инициатива принадлежит России, а украинские силы все больше уходят в оборону", — сказал он.Генерал добавил, что контрнаступление закончено, и ВСУ далее будут лишь пытаться удерживать линию фронта. Более того, подчеркнул Пеллистранди, после зимы украинцы не смогут атаковать.Всё это происходит в момент, когда США и Запад мечутся в сомнениях по поводу продолжения военной помощи Киеву, а Москва "подливает масла в огонь" свой риторикой об уверенной и неминуемой победе в конфликте, заключил военный.Накануне Венгрия на саммите ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, который включает 50 миллиардов на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 годы. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу в начале 2024 года.Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил о том, что американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, собирается вернуться к работе только в январе.
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916053705.html
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в мире, украина, россия, сша, шарль мишель, вооруженные силы украины, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Россия, США, Шарль Мишель, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Евросовет
"Инициатива у России". Французский генерал вынес приговор ВСУ
Генерал Пеллистранди: ВСУ не осилят новое наступление по окончании зимы
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
После провала контрнаступления, ВСУ стоят на пороге тяжелой зимы, в то время как Россия подрывает уверенность западных союзников в победе Украины, заявил BFM TV
французский генерал Жером Пеллистранди.
"Ситуация на фронте сложная: инициатива принадлежит России, а украинские силы все больше уходят в оборону", — сказал он.
Генерал добавил, что контрнаступление закончено, и ВСУ далее будут лишь пытаться удерживать линию фронта. Более того, подчеркнул Пеллистранди, после зимы украинцы не смогут атаковать.
Всё это происходит в момент, когда США и Запад мечутся в сомнениях по поводу продолжения военной помощи Киеву, а Москва "подливает масла в огонь" свой риторикой об уверенной и неминуемой победе в конфликте, заключил военный.
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Накануне Венгрия на саммите ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, который включает 50 миллиардов на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 годы. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу в начале 2024 года.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В Палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил о том, что американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции, собирается вернуться к работе только в январе.
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