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Оверчук провел встречу с Пашиняном

Оверчук провел встречу с Пашиняном - РИА Новости, 15.12.2023

Оверчук провел встречу с Пашиняном

Вице-премьер Алексей Оверчук в ходе визита в Ереван встретился премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил сайт российского правительства. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:23

2023-12-15T12:23

2023-12-15T13:53

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук в ходе визита в Ереван встретился премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил сайт российского правительства."Алексей Оверчук был принят премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, с которым обсудил актуальные вопросы российско-армянских отношений в рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", — говорится в публикации.Кроме того, стороны затронули развития сотрудничества в рамках ЕАЭС и перехода председательства от России к Армении в 2024 году.Оверчук выразил надежду, что государства смогут продолжить совместную работу в различных форматах в рамках ЕАЭС и СНГ, направленную на устойчивое развитие Евразийского региона.В свою очередь, Пашинян отметил, что Ереван представил проект "Перекресток мира" и готов разблокировать региональную транспортную инфраструктуру на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности.

https://ria.ru/20231122/mid-1911072102.html

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