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Оверчук провел встречу с Пашиняном - РИА Новости, 15.12.2023
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12:23 15.12.2023 (обновлено: 13:53 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/vstrecha-1915983478.html
Оверчук провел встречу с Пашиняном
Оверчук провел встречу с Пашиняном - РИА Новости, 15.12.2023
Оверчук провел встречу с Пашиняном
Вице-премьер Алексей Оверчук в ходе визита в Ереван встретился премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил сайт российского правительства. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:23
2023-12-15T13:53
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук в ходе визита в Ереван встретился премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил сайт российского правительства."Алексей Оверчук был принят премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, с которым обсудил актуальные вопросы российско-армянских отношений в рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", — говорится в публикации.Кроме того, стороны затронули развития сотрудничества в рамках ЕАЭС и перехода председательства от России к Армении в 2024 году.Оверчук выразил надежду, что государства смогут продолжить совместную работу в различных форматах в рамках ЕАЭС и СНГ, направленную на устойчивое развитие Евразийского региона.В свою очередь, Пашинян отметил, что Ереван представил проект "Перекресток мира" и готов разблокировать региональную транспортную инфраструктуру на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности.
https://ria.ru/20231122/mid-1911072102.html
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армения, россия, в мире
Армения, Россия, В мире
Оверчук провел встречу с Пашиняном

Оверчук и Пашинян обсудили вопросы российско-армянских отношений

© Фото : Правительство РоссииВице-премьер Алексей Оверчук и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
Вице-премьер Алексей Оверчук и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Правительство России
Вице-премьер Алексей Оверчук и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук в ходе визита в Ереван встретился премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил сайт российского правительства.
«
"Алексей Оверчук был принят премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, с которым обсудил актуальные вопросы российско-армянских отношений в рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", — говорится в публикации.
Кроме того, стороны затронули развития сотрудничества в рамках ЕАЭС и перехода председательства от России к Армении в 2024 году.
Оверчук выразил надежду, что государства смогут продолжить совместную работу в различных форматах в рамках ЕАЭС и СНГ, направленную на устойчивое развитие Евразийского региона.
В свою очередь, Пашинян отметил, что Ереван представил проект "Перекресток мира" и готов разблокировать региональную транспортную инфраструктуру на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
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