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В России вручили главную награду премии "Врач с большой буквы"

В России вручили главную награду премии "Врач с большой буквы" - РИА Новости, 15.12.2023

В России вручили главную награду премии "Врач с большой буквы"

В России состоялось вручение ежегодной экспертной премии "Врач с большой буквы", церемонии награждения прошли в 13 регионах при поддержке региональных... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:10

2023-12-15T13:10

2023-12-15T13:10

россия

общество

премии

врачи

альфастрахование

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В России состоялось вручение ежегодной экспертной премии "Врач с большой буквы", церемонии награждения прошли в 13 регионах при поддержке региональных департаментов и министерств здравоохранения, сообщает пресс-служба "АльфаСтрахование — ОМС", которая является учредителем премии.В этом году экспертная комиссия отметила лучших акушеров-гинекологов, неонатологов, врачей отделений реанимации и интенсивной терапии за значимый вклад в повышение рождаемости и заботу о здоровье новорожденных. Лауреатами премии стали 118 специалистов из родильных домов и перинатальных центров Брянской, Кемеровской, Новгородской, Мурманской, Ростовской, Омской, Тюменской, Тульской, Тверской, Челябинской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа.Главной наградой стало обучение в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова и Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Признанные эксперты в области акушерства, гинекологии и неонатологии в режиме онлайн разберут совместно с победителями значимые темы и сложные клинические случаи. Лучшие из лауреатов, которых определили главные внештатные акушеры и неонатологи регионов, пройдут очное двухнедельное обучение в НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова."Этой наградой мы вносим вклад в профессиональное развитие и повышение квалификации врачей — тех, чьи руки дарят самое ценное — жизнь. Именно от них зависит не только качество и эффективность медицины, но и здоровье новых поколений", — приводятся в сообщении слова гендиректора "АльфаСтрахование — ОМС" Андрея Рыжакова.Организаторы подчеркнули, что при выборе лауреатов независимые эксперты оценивали ключевые критерии качества работы врачей, а именно объем успешно принятых родов, отсутствие дефектов акушерской помощи и послеродовых осложнений, выхаживание младенцев с низкой массой тела, соответствие проводимого лечения стандартам и клиническим рекомендациям, а также отзывы и благодарности от родителей родившихся малышей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, премии, врачи, альфастрахование