https://ria.ru/20231215/volodin-1916003346.html
Володин отметил важность взаимодействия Госдумы и правительства
Володин отметил важность взаимодействия Госдумы и правительства - РИА Новости, 15.12.2023
Володин отметил важность взаимодействия Госдумы и правительства
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность взаимодействия Госдумы с правительством и ответственность депутатов за ситуацию в стране. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:17
2023-12-15T13:17
2023-12-15T13:17
политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность взаимодействия Госдумы с правительством и ответственность депутатов за ситуацию в стране. "Мы вместе с правительством стали чувствовать свою ответственность и предлагать решения, настаивать на них, вести диалог, в итоге выходим на принятие законов. Таких примеров за этот уходящий год было очень много", - заявил Володин. Он напомнил, что ранее в парламенте обсуждали цены на горючее, а в настоящее время обсуждают цены на продовольствие. "При этом, когда мы обсуждаем этот вопрос, мы не снимаем с себя ответственности, перекладывая на правительство, министерства, а разделяем. Это также правильно, потому что, в соответствии с новыми нормам конституции, Дума назначает министров, вице-премьеров и премьера… А это значит, мы вместе несем ответственность за ситуацию в стране. Дума должна находиться в повестке развития страны, и в этой связи хочется высказать слова благодарности за то, что руководители комитетов, понимая такой подход, стали свою работу структурировать из этого принципа", - сообщил Володин.
https://ria.ru/20231215/volodin-1915985966.html
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политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин отметил важность взаимодействия Госдумы и правительства
Володин подчеркнул важность взаимодействия Госдумы и правительства
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность взаимодействия Госдумы с правительством и ответственность депутатов за ситуацию в стране.
"Мы вместе с правительством стали чувствовать свою ответственность и предлагать решения, настаивать на них, вести диалог, в итоге выходим на принятие законов. Таких примеров за этот уходящий год было очень много", - заявил Володин.
Он напомнил, что ранее в парламенте обсуждали цены на горючее, а в настоящее время обсуждают цены на продовольствие.
"При этом, когда мы обсуждаем этот вопрос, мы не снимаем с себя ответственности, перекладывая на правительство, министерства, а разделяем. Это также правильно, потому что, в соответствии с новыми нормам конституции, Дума назначает министров, вице-премьеров и премьера… А это значит, мы вместе несем ответственность за ситуацию в стране. Дума должна находиться в повестке развития страны, и в этой связи хочется высказать слова благодарности за то, что руководители комитетов, понимая такой подход, стали свою работу структурировать из этого принципа", - сообщил Володин.
Госдума повысила качество законов и связь с избирателями, заявил Володин