https://ria.ru/20231215/volodin-1915985966.html

Госдума повысила качество законов и связь с избирателями, заявил Володин

Госдума повысила качество законов и связь с избирателями, заявил Володин - РИА Новости, 15.12.2023

Госдума повысила качество законов и связь с избирателями, заявил Володин

Качество законов, принимаемых Госдумой, выросло, профильные комитеты стали работать лучше, а также увеличилась обратная связь с избирателями, заявил спикер... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:36

2023-12-15T12:36

2023-12-15T13:05

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Качество законов, принимаемых Госдумой, выросло, профильные комитеты стали работать лучше, а также увеличилась обратная связь с избирателями, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Мы завершаем работу в текущем году, можно подводить итоги. Если говорить о законотворчестве, то наш итог – количество принятых законов. За 2023 год мы с вами приняли 694 закона. Эта цифра сама говорит за себя, показатель количественный большой, но самое главное – качественный показатель. И надо признать, что наши профильные комитеты стали работать лучше, качество законов не только выросло, самое главное, что в основе у нас с вами всё больше лежит обратная связь с нашими избирателями", - сказал Володин на завершающем пленарном заседании осенней сессии Госдумы.Также спикер ГД отметил, что Госдума в 2023 году приняла 172 социально значимых закона, это 25% от общего числа, а в рамках законодательного обеспечения укрепления технологического суверенитета был принят 21 закон.

https://ria.ru/20230917/volodin-1896855484.html

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политика, вячеслав володин, госдума рф