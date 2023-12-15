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Госдума повысила качество законов и связь с избирателями, заявил Володин
Госдума повысила качество законов и связь с избирателями, заявил Володин - РИА Новости, 15.12.2023
Госдума повысила качество законов и связь с избирателями, заявил Володин
Качество законов, принимаемых Госдумой, выросло, профильные комитеты стали работать лучше, а также увеличилась обратная связь с избирателями, заявил спикер... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:36
2023-12-15T12:36
2023-12-15T13:05
политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Качество законов, принимаемых Госдумой, выросло, профильные комитеты стали работать лучше, а также увеличилась обратная связь с избирателями, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Мы завершаем работу в текущем году, можно подводить итоги. Если говорить о законотворчестве, то наш итог – количество принятых законов. За 2023 год мы с вами приняли 694 закона. Эта цифра сама говорит за себя, показатель количественный большой, но самое главное – качественный показатель. И надо признать, что наши профильные комитеты стали работать лучше, качество законов не только выросло, самое главное, что в основе у нас с вами всё больше лежит обратная связь с нашими избирателями", - сказал Володин на завершающем пленарном заседании осенней сессии Госдумы.Также спикер ГД отметил, что Госдума в 2023 году приняла 172 социально значимых закона, это 25% от общего числа, а в рамках законодательного обеспечения укрепления технологического суверенитета был принят 21 закон.
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политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума повысила качество законов и связь с избирателями, заявил Володин
Володин: Госдума повысила качество принимаемых законов
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Качество законов, принимаемых Госдумой, выросло, профильные комитеты стали работать лучше, а также увеличилась обратная связь с избирателями, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы завершаем работу в текущем году, можно подводить итоги. Если говорить о законотворчестве, то наш итог – количество принятых законов. За 2023 год мы с вами приняли 694 закона. Эта цифра сама говорит за себя, показатель количественный большой, но самое главное – качественный показатель. И надо признать, что наши профильные комитеты стали работать лучше, качество законов не только выросло, самое главное, что в основе у нас с вами всё больше лежит обратная связь с нашими избирателями", - сказал Володин на завершающем пленарном заседании осенней сессии Госдумы.
Также спикер ГД отметил, что Госдума в 2023 году приняла 172 социально значимых закона, это 25% от общего числа, а в рамках законодательного обеспечения укрепления технологического суверенитета был принят 21 закон.
Володин рассказал о задаче встроить Молодежный парламент в работу Думы