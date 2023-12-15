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Путин отметил вклад ж/д отрасли в укрепление суверенитета России - РИА Новости, 15.12.2023
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15:21 15.12.2023 (обновлено: 15:22 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/vklad-1916045989.html
Путин отметил вклад ж/д отрасли в укрепление суверенитета России
Путин отметил вклад ж/д отрасли в укрепление суверенитета России - РИА Новости, 15.12.2023
Путин отметил вклад ж/д отрасли в укрепление суверенитета России
Российские железнодорожники вносят большой вклад в развитие страны и укрепление ее суверенитета, а компания "РЖД" обеспечивает многие сектора экономики, науки и РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:21
2023-12-15T15:22
экономика
россия
владимир путин
ржд
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские железнодорожники вносят большой вклад в развитие страны и укрепление ее суверенитета, а компания "РЖД" обеспечивает многие сектора экономики, науки и бизнеса стабильными, долгосрочными заказами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Приветствую участников и гостей IV Железнодорожного съезда и, конечно, всех работников этой ключевой, без всякого преувеличения, стратегической отрасли, которая вносит колоссальный вклад в развитие России, наших регионов и укрепление национального суверенитета", - сказал Путин на пленарном заседании съезда. Он отметил, что железнодорожная сеть России занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87 процентов грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. Путин добавил, что лидер отрасли – компания "РЖД" – является одним из главных заказчиков для отечественного машиностроения, промышленности в целом, для строительного комплекса и системы профессионального образования, обеспечивает многие сектора экономики, науки, технологического бизнеса стабильными, долгосрочными заказами. "Так, за последние 20 лет компания закупила свыше 9000 российских локомотивов. На маршруты вышли более 700 новейших магистральных тепловозов. Сегодня по железным дорогам курсирует свыше 1 миллиона 300 тысяч грузовых вагонов – больше, чем когда-либо за всю нашу историю. Причём вагонный парк России – один из самых молодых в мире: средний возраст – около 13 лет. А в ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов", - сказал президент. Съезд, участники которого обсуждают основные направления развития железнодорожного транспорта и смежных отраслей, проходит на территории спорткомплекса "Лужники".
https://ria.ru/20231129/nauka-1912366108.html
https://ria.ru/20231215/putin-1916036516.html
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экономика, россия, владимир путин, ржд
Экономика, Россия, Владимир Путин, РЖД
Путин отметил вклад ж/д отрасли в укрепление суверенитета России

Путин отметил вклад железнодорожной отрасли в укрепление суверенитета России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРаботник железной дороги обходит железнодорожные пути
Работник железной дороги обходит железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работник железной дороги обходит железнодорожные пути . Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российские железнодорожники вносят большой вклад в развитие страны и укрепление ее суверенитета, а компания "РЖД" обеспечивает многие сектора экономики, науки и бизнеса стабильными, долгосрочными заказами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Приветствую участников и гостей IV Железнодорожного съезда и, конечно, всех работников этой ключевой, без всякого преувеличения, стратегической отрасли, которая вносит колоссальный вклад в развитие России, наших регионов и укрепление национального суверенитета", - сказал Путин на пленарном заседании съезда.
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Он отметил, что железнодорожная сеть России занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87 процентов грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год.
Путин добавил, что лидер отрасли – компания "РЖД" – является одним из главных заказчиков для отечественного машиностроения, промышленности в целом, для строительного комплекса и системы профессионального образования, обеспечивает многие сектора экономики, науки, технологического бизнеса стабильными, долгосрочными заказами.
«
"Так, за последние 20 лет компания закупила свыше 9000 российских локомотивов. На маршруты вышли более 700 новейших магистральных тепловозов. Сегодня по железным дорогам курсирует свыше 1 миллиона 300 тысяч грузовых вагонов – больше, чем когда-либо за всю нашу историю. Причём вагонный парк России – один из самых молодых в мире: средний возраст – около 13 лет. А в ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов", - сказал президент.
Съезд, участники которого обсуждают основные направления развития железнодорожного транспорта и смежных отраслей, проходит на территории спорткомплекса "Лужники".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Вчера, 14:57
 
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