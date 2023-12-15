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Туроператоры готовы предложить путевки во Вьетнам на прямых рейсах
Туроператоры готовы предложить путевки во Вьетнам на прямых рейсах - РИА Новости, 15.12.2023
Туроператоры готовы предложить путевки во Вьетнам на прямых рейсах
Российские туроператоры уже сформировали пакетные туры во Вьетнам и готовы предложить путевки на прямых рейсах "Аэрофлота", как только те появятся в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:13
2023-12-15T14:13
2023-12-15T14:13
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Российские туроператоры уже сформировали пакетные туры во Вьетнам и готовы предложить путевки на прямых рейсах "Аэрофлота", как только те появятся в международных системах бронирования, сообщили РИА Новости опрошенные представители отрасли. "У нас уже есть пакетные туры во Вьетнам. И, как только билеты "Аэрофлота" загрузятся в международные системы бронирования, у нас автоматически появятся путевки с этим перелетом. Мы уверены, что прямые рейсы будут пользоваться спросом. Отдых во Вьетнаме очень востребован у россиян. Во-первых, потому что там работают карты "Мир", а во-вторых – цены там более демократичные, чем в том же Таиланде", – рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист". Там считают, что Вьетнам составит конкуренцию Таиланду. "Цены пойдут вниз по обоим направлениям и станут более демократичными", – подчеркнули в туроператоре.В других компаниях также подтвердили, что ранее туры во Вьетнам пользовались высоким спросом. По словам экспертов, открытие прямого сообщения с новой страной всегда благоприятно влияет на интерес туристов, тем более азиатские направления сейчас максимально востребованы.Стабильный спрос во Вьетнам со стороны россиян всегда был, подтвердила и коммерческий директор Resort Holiday Анна Ткаченко. "Рейсы будут выполняться в Хошимин, а это значит, что туристы смогут быстрее добраться до популярных курортов – Муйне, Фукуок, Фантьет, – сказала она. – Помимо пляжного отдыха, Вьетнам еще может похвастаться экскурсионными программами".
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туризм, новости - туризм, туристы, вьетнам, хошимин, аэрофлот, интурист, шереметьево (аэропорт), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Вьетнам, Хошимин, Аэрофлот, Интурист, Шереметьево (аэропорт), куда можно лететь, Отдых на море
Туроператоры готовы предложить путевки во Вьетнам на прямых рейсах
Туроператоры заявили о готовности предложить путевки во Вьетнам на прямых рейсах