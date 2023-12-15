https://ria.ru/20231215/vertolety-1916014538.html

СМИ рассказали, как Украина просила у США снятые с вооружения вертолеты

СМИ рассказали, как Украина просила у США снятые с вооружения вертолеты - РИА Новости, 15.12.2023

СМИ рассказали, как Украина просила у США снятые с вооружения вертолеты

В ВСУ утверждают, что Киев несколько месяцев просил у Вашингтона снятые с вооружения в США вертолеты AH-1Z Viper, но переговоры застопорились, пишет газета... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:45

2023-12-15T13:45

2023-12-15T13:45

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В ВСУ утверждают, что Киев несколько месяцев просил у Вашингтона снятые с вооружения в США вертолеты AH-1Z Viper, но переговоры застопорились, пишет газета Times. По словам украинского полковника из 12-й армейской авиационной бригады Дмитрия Кулькевича, военные надеялись, что получат AH-1Z Viper, снятые с вооружения в США. "Переговоры велись на протяжении нескольких месяцев о предоставлении 16-24 вертолетов", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на Кулькевича. Однако, как утверждает полковник, переговоры застопорились из-за обсуждения нового финансирования для Украины в конгрессе. "Мы попросили о них три месяца назад... Мы не просим о (вертолетах) Apache, потому что чем сложнее системы летательного аппарата, тем больше времени необходимо для переобучения", - приводятся слова Кулькевича. Как отмечает издание, украинские летчики вынуждены летать на вертолетах, собранных в 1960-70-х годах. Миссии на них зачастую приходится отменять из-за недостатка ракет или технических неисправностей. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231204/vozdukh-1913754547.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр