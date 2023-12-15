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Новороссийские десантники уничтожили группу ВСУ под Вербовым
Новороссийские десантники уничтожили группу ВСУ под Вербовым - РИА Новости, 15.12.2023
Новороссийские десантники уничтожили группу ВСУ под Вербовым
Подразделения БПЛА Новороссийских десантников при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым в Запорожской области, сообщили... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T04:37
2023-12-15T04:37
2023-12-15T04:37
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ЛУГАНСК 15 дек - РИА Новости. Подразделения БПЛА Новороссийских десантников при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым в Запорожской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ. "В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы противника в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами оператор определил в качестве цели экипаж подбитой украинской БМП и личный состав противника, перемещающийся вдоль опорного пункта по траншеям. "Профессионально управляя квадрокоптером, его оператор подлетел к целям и осуществил сбросы ВОГов (выстрел осколочный гранатометный - ред.) по целям, уничтожив живую силу противника", - сообщили в МО РФ.
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Новороссийские десантники уничтожили группу ВСУ под Вербовым
Новороссийские десантники уничтожили группу ВСУ под Вербовым в Запорожье
ЛУГАНСК 15 дек - РИА Новости. Подразделения БПЛА Новороссийских десантников при помощи квадрокоптеров со сбросами уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым в Запорожской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
«
"В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ
активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы противника в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами оператор определил в качестве цели экипаж подбитой украинской БМП и личный состав противника, перемещающийся вдоль опорного пункта по траншеям.
"Профессионально управляя квадрокоптером, его оператор подлетел к целям и осуществил сбросы ВОГов (выстрел осколочный гранатометный - ред.) по целям, уничтожив живую силу противника", - сообщили в МО РФ.
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