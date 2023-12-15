Рейтинг@Mail.ru
Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 15.12.2023 (обновлено: 05:35 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/vengriya-1915939402.html
Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро
Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро - РИА Новости, 15.12.2023
Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро
Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T05:09
2023-12-15T05:35
в мире
венгрия
украина
евросоюз
виктор орбан
шарль мишель
евросовет
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg
МОСКВА/БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Итоги ночного заседания (саммита ЕС): вето на дополнительные деньги для Украины... Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки", - написал Орбан в социальной сети Х.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель выразил надежду, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.В настоящее время Венгрия блокирует практически все решения ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год.Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявлял, что Будапешт готов отменить вето на выделение денег Киеву в обмен на разблокировку предназначенных ей средств из европейских фондов.В среду Еврокомиссия пообещала разблокировать для Венгрии замороженные ранее десять миллиардов евро. Как сообщалось, на этот шаг в Брюсселе пошли в надежде на большую сговорчивость Виктора Орбана по "украинским вопросам".
https://ria.ru/20231215/es-1915927780.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7e0c8b16556212824f772a9ba6a4364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, евросоюз, виктор орбан, шарль мишель, евросовет, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Евросоюз, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросовет, Еврокомиссия
Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро

Орбан сообщил о блокировке финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА/БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«
"Итоги ночного заседания (саммита ЕС): вето на дополнительные деньги для Украины... Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки", - написал Орбан в социальной сети Х.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель выразил надежду, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.
В настоящее время Венгрия блокирует практически все решения ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год.
Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявлял, что Будапешт готов отменить вето на выделение денег Киеву в обмен на разблокировку предназначенных ей средств из европейских фондов.
В среду Еврокомиссия пообещала разблокировать для Венгрии замороженные ранее десять миллиардов евро. Как сообщалось, на этот шаг в Брюсселе пошли в надежде на большую сговорчивость Виктора Орбана по "украинским вопросам".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Лидеры ЕС не установили сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией
00:15
 
В миреВенгрияУкраинаЕвросоюзВиктор ОрбанШарль МишельЕвросоветЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала