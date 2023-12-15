https://ria.ru/20231215/vengriya-1915939402.html

Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро

Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро - РИА Новости, 15.12.2023

Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро

Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T05:09

2023-12-15T05:09

2023-12-15T05:35

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евросоюз

виктор орбан

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евросовет

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МОСКВА/БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Итоги ночного заседания (саммита ЕС): вето на дополнительные деньги для Украины... Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки", - написал Орбан в социальной сети Х.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель выразил надежду, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.В настоящее время Венгрия блокирует практически все решения ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год.Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявлял, что Будапешт готов отменить вето на выделение денег Киеву в обмен на разблокировку предназначенных ей средств из европейских фондов.В среду Еврокомиссия пообещала разблокировать для Венгрии замороженные ранее десять миллиардов евро. Как сообщалось, на этот шаг в Брюсселе пошли в надежде на большую сговорчивость Виктора Орбана по "украинским вопросам".

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в мире, венгрия, украина, евросоюз, виктор орбан, шарль мишель, евросовет, еврокомиссия