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Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро
Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро - РИА Новости, 15.12.2023
Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро
Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T05:09
2023-12-15T05:09
2023-12-15T05:35
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МОСКВА/БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Итоги ночного заседания (саммита ЕС): вето на дополнительные деньги для Украины... Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки", - написал Орбан в социальной сети Х.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель выразил надежду, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.В настоящее время Венгрия блокирует практически все решения ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год.Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявлял, что Будапешт готов отменить вето на выделение денег Киеву в обмен на разблокировку предназначенных ей средств из европейских фондов.В среду Еврокомиссия пообещала разблокировать для Венгрии замороженные ранее десять миллиардов евро. Как сообщалось, на этот шаг в Брюсселе пошли в надежде на большую сговорчивость Виктора Орбана по "украинским вопросам".
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в мире, венгрия, украина, евросоюз, виктор орбан, шарль мишель, евросовет, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Евросоюз, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросовет, Еврокомиссия
Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро
Орбан сообщил о блокировке финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро
МОСКВА/БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«
"Итоги ночного заседания (саммита ЕС
): вето на дополнительные деньги для Украины... Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после соответствующей подготовки", - написал Орбан в социальной сети Х.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель
выразил надежду, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.
В настоящее время Венгрия блокирует практически все решения ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год.
Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявлял, что Будапешт готов отменить вето на выделение денег Киеву в обмен на разблокировку предназначенных ей средств из европейских фондов.
В среду Еврокомиссия
пообещала разблокировать для Венгрии замороженные ранее десять миллиардов евро. Как сообщалось, на этот шаг в Брюсселе пошли в надежде на большую сговорчивость Виктора Орбана
по "украинским вопросам".
Лидеры ЕС не установили сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией