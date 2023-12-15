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Венгрия напомнила о праве вето при переговорах о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 16.12.2023
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23:51 15.12.2023 (обновлено: 00:40 16.12.2023)
https://ria.ru/20231215/ukraine-1916134700.html
Венгрия напомнила о праве вето при переговорах о вступлении Украины в ЕС
Венгрия напомнила о праве вето при переговорах о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 16.12.2023
Венгрия напомнила о праве вето при переговорах о вступлении Украины в ЕС
Венгрия сможет наложить вето на переговоры ЕС и Украины о вступлении в сообщество, когда они будут реальными, а не гипотетическими, как сейчас, а пока Будапешт... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-15T23:51
2023-12-16T00:40
венгрия
украина
евросоюз
в мире
будапешт
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Венгрия сможет наложить вето на переговоры ЕС и Украины о вступлении в сообщество, когда они будут реальными, а не гипотетическими, как сейчас, а пока Будапешт предпринял наиболее правильный шаг, избавив себя от последствий решения ЕС начать переговоры с Киевом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner."Я думаю, что с нашей стороны было принято наилучшее решение. Мы не принимаем участие в этом решении, не несем за него ответственности и от последствий тоже себя освобождаем", - сказал Сийярто.По его словам, "прибегать к жесткому средству вето" будет целесообразно, "если в ходе подготовки к настоящим, а не гипотетическим, как сейчас, переговорам, Брюссель захочет навязать что-то невыгодное для нас".Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что, если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз".В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html
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венгрия, украина, евросоюз, в мире, будапешт, петер сийярто
Венгрия, Украина, Евросоюз, В мире, Будапешт, Петер Сийярто
Венгрия напомнила о праве вето при переговорах о вступлении Украины в ЕС

Сийярто: Венгрия может наложить вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Венгрия сможет наложить вето на переговоры ЕС и Украины о вступлении в сообщество, когда они будут реальными, а не гипотетическими, как сейчас, а пока Будапешт предпринял наиболее правильный шаг, избавив себя от последствий решения ЕС начать переговоры с Киевом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner.
«
"Я думаю, что с нашей стороны было принято наилучшее решение. Мы не принимаем участие в этом решении, не несем за него ответственности и от последствий тоже себя освобождаем", - сказал Сийярто.
По его словам, "прибегать к жесткому средству вето" будет целесообразно, "если в ходе подготовки к настоящим, а не гипотетическим, как сейчас, переговорам, Брюссель захочет навязать что-то невыгодное для нас".
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что, если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз".
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В преддверии катастрофы: Брюссель добился своего
12 декабря, 08:00
 
ВенгрияУкраинаЕвросоюзВ миреБудапештПетер Сийярто
 
 
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