Венгрия напомнила о праве вето при переговорах о вступлении Украины в ЕС
Сийярто: Венгрия может наложить вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 дек - РИА Новости. Венгрия сможет наложить вето на переговоры ЕС и Украины о вступлении в сообщество, когда они будут реальными, а не гипотетическими, как сейчас, а пока Будапешт предпринял наиболее правильный шаг, избавив себя от последствий решения ЕС начать переговоры с Киевом, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner.
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"Я думаю, что с нашей стороны было принято наилучшее решение. Мы не принимаем участие в этом решении, не несем за него ответственности и от последствий тоже себя освобождаем", - сказал Сийярто.
По его словам, "прибегать к жесткому средству вето" будет целесообразно, "если в ходе подготовки к настоящим, а не гипотетическим, как сейчас, переговорам, Брюссель захочет навязать что-то невыгодное для нас".
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что, если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз".
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.