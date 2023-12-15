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Мишель попытался пошутить в ответ на вопрос об Украине - РИА Новости, 15.12.2023
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20:58 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916115517.html
Мишель попытался пошутить в ответ на вопрос об Украине
Мишель попытался пошутить в ответ на вопрос об Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Мишель попытался пошутить в ответ на вопрос об Украине
Глава Европейского совета Шарль Мишель не смог ответить журналистам, как Евросоюз планирует заставить Венгрию согласиться на выделение Украине дополнительных... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:58
2023-12-15T20:58
в мире
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венгрия
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шарль мишель
европейский совет
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель не смог ответить журналистам, как Евросоюз планирует заставить Венгрию согласиться на выделение Украине дополнительных средств, передает The Guardian."Это очень хороший вопрос!", — ответил он журналистам.Он добавил, что организация намерена использовать "все возможные аргументы", однако не уточнил, какие.Накануне лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский лидер "временно отлучился из зала", где проходило голосование.Сам Орбан позднее заявил, что Венгрия не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.Как ранее напоминал венгерский премьер, Еврокомиссия еще 8 ноября сама признала, что Украина не выполнила три условия для начала переговоров о членстве.
https://ria.ru/20231215/peskov-1916000163.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, шарль мишель, европейский совет, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Шарль Мишель, Европейский совет, Евросоюз
Мишель попытался пошутить в ответ на вопрос об Украине

Глава Евросовета Мишель ушел от вопроса про помощь Украине

© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПрезидент Европейского Совета Шарль Мишель
Президент Европейского Совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Президент Европейского Совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель не смог ответить журналистам, как Евросоюз планирует заставить Венгрию согласиться на выделение Украине дополнительных средств, передает The Guardian.
"Это очень хороший вопрос!", — ответил он журналистам.
Он добавил, что организация намерена использовать "все возможные аргументы", однако не уточнил, какие.
Накануне лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский лидер "временно отлучился из зала", где проходило голосование.
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Как ранее напоминал венгерский премьер, Еврокомиссия еще 8 ноября сама признала, что Украина не выполнила три условия для начала переговоров о членстве.
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В миреУкраинаВенгрияБрюссельШарль МишельЕвропейский советЕвросоюз
 
 
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