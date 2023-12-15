https://ria.ru/20231215/ukraina-1916115517.html
Мишель попытался пошутить в ответ на вопрос об Украине
Мишель попытался пошутить в ответ на вопрос об Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Мишель попытался пошутить в ответ на вопрос об Украине
Глава Европейского совета Шарль Мишель не смог ответить журналистам, как Евросоюз планирует заставить Венгрию согласиться на выделение Украине дополнительных... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:58
2023-12-15T20:58
2023-12-15T20:58
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель не смог ответить журналистам, как Евросоюз планирует заставить Венгрию согласиться на выделение Украине дополнительных средств, передает The Guardian."Это очень хороший вопрос!", — ответил он журналистам.Он добавил, что организация намерена использовать "все возможные аргументы", однако не уточнил, какие.Накануне лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский лидер "временно отлучился из зала", где проходило голосование.Сам Орбан позднее заявил, что Венгрия не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.Как ранее напоминал венгерский премьер, Еврокомиссия еще 8 ноября сама признала, что Украина не выполнила три условия для начала переговоров о членстве.
https://ria.ru/20231215/peskov-1916000163.html
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в мире, украина, венгрия, брюссель, шарль мишель, европейский совет, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Шарль Мишель, Европейский совет, Евросоюз
Мишель попытался пошутить в ответ на вопрос об Украине
Глава Евросовета Мишель ушел от вопроса про помощь Украине