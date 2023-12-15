https://ria.ru/20231215/ukraina-1916087542.html
Песков заявил о безрезультатности американской помощи Украине
Песков заявил о безрезультатности американской помощи Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Песков заявил о безрезультатности американской помощи Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News заявил, что помощь США Украине не позволила ей добиться многого на поле боя. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:59
2023-12-15T17:59
2023-12-15T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News заявил, что помощь США Украине не позволила ей добиться многого на поле боя. "Он (Песков - ред.) обвинил Вашингтон в том, что он выбросил миллиарды долларов налогоплательщиков "на ветер", предоставив Киеву военную и финансовую помощь, которая, по его словам, не помогла добиться многого на поле боя", - сообщил телеканал.
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915650354.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_590:0:3072:1862_1920x0_80_0_0_aad031c13d1dde87fd26f5ffa154c98e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил о безрезультатности американской помощи Украине
Песков: помощь США Украине не позволила ей добиться многого на поле боя