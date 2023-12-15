https://ria.ru/20231215/ukraina-1916087542.html

Песков заявил о безрезультатности американской помощи Украине

Песков заявил о безрезультатности американской помощи Украине - РИА Новости, 15.12.2023

Песков заявил о безрезультатности американской помощи Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News заявил, что помощь США Украине не позволила ей добиться многого на поле боя. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:59

2023-12-15T17:59

2023-12-15T18:00

специальная военная операция на украине

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сша

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дмитрий песков

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News заявил, что помощь США Украине не позволила ей добиться многого на поле боя. "Он (Песков - ред.) обвинил Вашингтон в том, что он выбросил миллиарды долларов налогоплательщиков "на ветер", предоставив Киеву военную и финансовую помощь, которая, по его словам, не помогла добиться многого на поле боя", - сообщил телеканал.

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915650354.html

украина

сша

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, россия, дмитрий песков