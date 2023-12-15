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Песков заявил о безрезультатности американской помощи Украине - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 15.12.2023 (обновлено: 18:00 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916087542.html
Песков заявил о безрезультатности американской помощи Украине
Песков заявил о безрезультатности американской помощи Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Песков заявил о безрезультатности американской помощи Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News заявил, что помощь США Украине не позволила ей добиться многого на поле боя. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:59
2023-12-15T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News заявил, что помощь США Украине не позволила ей добиться многого на поле боя. "Он (Песков - ред.) обвинил Вашингтон в том, что он выбросил миллиарды долларов налогоплательщиков "на ветер", предоставив Киеву военную и финансовую помощь, которая, по его словам, не помогла добиться многого на поле боя", - сообщил телеканал.
https://ria.ru/20231213/ukraina-1915650354.html
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в мире, украина, сша, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил о безрезультатности американской помощи Украине

Песков: помощь США Украине не позволила ей добиться многого на поле боя

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News заявил, что помощь США Украине не позволила ей добиться многого на поле боя.
"Он (Песков - ред.) обвинил Вашингтон в том, что он выбросил миллиарды долларов налогоплательщиков "на ветер", предоставив Киеву военную и финансовую помощь, которая, по его словам, не помогла добиться многого на поле боя", - сообщил телеканал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДмитрий Песков
 
 
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