https://ria.ru/20231215/ukraina-1916082290.html

Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в январе-феврале 2024 года

Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в январе-феврале 2024 года - РИА Новости, 15.12.2023

Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в январе-феврале 2024 года

Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января – начале февраля 2024 года, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:38

2023-12-15T17:38

2023-12-15T17:41

украина

евросоюз

в мире

шарль мишель

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января – начале февраля 2024 года, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Ранее он подтвердил, что созовет специальный саммит ЕС в начале 2024 года для утверждения увеличения многолетнего бюджета союза, включая 50 миллиардов для Украины."Пока нет определенных дат, но чтобы обозначить рамки, это конец января – начало февраля следующего года", - сказал он на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.

https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html

украина

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Кирилл Волков

украина, евросоюз, в мире, шарль мишель