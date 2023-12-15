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Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в январе-феврале 2024 года - РИА Новости, 15.12.2023
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17:38 15.12.2023 (обновлено: 17:41 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916082290.html
Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в январе-феврале 2024 года
Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в январе-феврале 2024 года - РИА Новости, 15.12.2023
Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в январе-феврале 2024 года
Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января – начале февраля 2024 года, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:38
2023-12-15T17:41
украина
евросоюз
в мире
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января – начале февраля 2024 года, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Ранее он подтвердил, что созовет специальный саммит ЕС в начале 2024 года для утверждения увеличения многолетнего бюджета союза, включая 50 миллиардов для Украины."Пока нет определенных дат, но чтобы обозначить рамки, это конец января – начало февраля следующего года", - сказал он на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html
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украина, евросоюз, в мире, шарль мишель
Украина, Евросоюз, В мире, Шарль Мишель
Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в январе-феврале 2024 года

Мишель: саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в январе-феврале 2024 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Саммит ЕС по финансированию Украины пройдет в конце января – начале февраля 2024 года, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Ранее он подтвердил, что созовет специальный саммит ЕС в начале 2024 года для утверждения увеличения многолетнего бюджета союза, включая 50 миллиардов для Украины.
"Пока нет определенных дат, но чтобы обозначить рамки, это конец января – начало февраля следующего года", - сказал он на пресс-конференции по итогам двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.
Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
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