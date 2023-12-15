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Минобороны Украины анонсировало совместную с Британией конференцию - РИА Новости, 15.12.2023
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17:21 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/ukraina-1916078522.html
Минобороны Украины анонсировало совместную с Британией конференцию
Минобороны Украины анонсировало совместную с Британией конференцию - РИА Новости, 15.12.2023
Минобороны Украины анонсировало совместную с Британией конференцию
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на этой неделе в Киеве прошла украинско-британская конференция по военной промышленности. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:21
2023-12-15T17:21
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на этой неделе в Киеве прошла украинско-британская конференция по военной промышленности. &quot;Провели на этой неделе важную совместную украинско-британскую конференцию по оборонной промышленности&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на странице Умерова в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По словам министра, в конференции приняли участие представители крупнейших оборонных компаний Великобритании. Отмечается, что обсуждалась локализация производства вооружения на Украине, создание совместных компаний и привлечение инвестиций. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, рустем умеров, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, Рустем Умеров, НАТО
Минобороны Украины анонсировало совместную с Британией конференцию

МО Украины: с Британией скоро пройдет конференция по военной промышленности

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на этой неделе в Киеве прошла украинско-британская конференция по военной промышленности.
«

"Провели на этой неделе важную совместную украинско-британскую конференцию по оборонной промышленности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Умерова в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По словам министра, в конференции приняли участие представители крупнейших оборонных компаний Великобритании. Отмечается, что обсуждалась локализация производства вооружения на Украине, создание совместных компаний и привлечение инвестиций.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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