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Появилось видео взрыва на заседании депутатов в Закарпатье
Появилось видео взрыва на заседании депутатов в Закарпатье - РИА Новости, 15.12.2023
Появилось видео взрыва на заседании депутатов в Закарпатье
В Сети появилось видео подрыва гранат депутатом в сельсовете в Закарпатье. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:04
2023-12-15T15:04
2023-12-15T15:05
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео подрыва гранат депутатом в сельсовете в Закарпатье.На кадрах видно, что чиновник бросил несколько боеприпасов на пол, еще один взорвался у него в руках.По данным издания "Страна.ua", депутатом оказался Сергей Батрин. Перед инцидентом он несколько раз пытался перебить своих коллег.Взрыв произошел в здании Керецковского сельского совета в Закарпатской области. Как уточнили в МВД Украины, на месте ЧП работают все профильные службы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, закарпатская область, мвд украины
В мире, Закарпатская область, МВД Украины
Появилось видео взрыва на заседании депутатов в Закарпатье
Появились кадры, как украинский депутат взорвал гранаты на заседании
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео подрыва гранат депутатом в сельсовете в Закарпатье.
На кадрах видно, что чиновник бросил несколько боеприпасов на пол, еще один взорвался у него в руках.
По данным издания "Страна.ua", депутатом оказался Сергей Батрин. Перед инцидентом он несколько раз пытался перебить своих коллег.
Взрыв произошел в здании Керецковского сельского совета в Закарпатской области
. Как уточнили в МВД Украины, на месте ЧП работают все профильные службы.
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске