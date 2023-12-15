https://ria.ru/20231215/ukraina-1916039622.html

Появилось видео взрыва на заседании депутатов в Закарпатье

Появилось видео взрыва на заседании депутатов в Закарпатье - РИА Новости, 15.12.2023

Появилось видео взрыва на заседании депутатов в Закарпатье

В Сети появилось видео подрыва гранат депутатом в сельсовете в Закарпатье. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:04

2023-12-15T15:04

2023-12-15T15:05

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео подрыва гранат депутатом в сельсовете в Закарпатье.На кадрах видно, что чиновник бросил несколько боеприпасов на пол, еще один взорвался у него в руках.По данным издания "Страна.ua", депутатом оказался Сергей Батрин. Перед инцидентом он несколько раз пытался перебить своих коллег.Взрыв произошел в здании Керецковского сельского совета в Закарпатской области. Как уточнили в МВД Украины, на месте ЧП работают все профильные службы.

https://ria.ru/20231214/vzryvy-1915882510.html

закарпатская область

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в мире, закарпатская область, мвд украины