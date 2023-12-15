https://ria.ru/20231215/ukraina-1916001895.html

Премьер Бельгии назвал сроки согласования в ЕС финансирования Украины

Премьер Бельгии назвал сроки согласования в ЕС финансирования Украины - РИА Новости, 15.12.2023

Премьер Бельгии назвал сроки согласования в ЕС финансирования Украины

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что для согласования финансирования ЕС для Украины потребуется еще "несколько недель". РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:15

2023-12-15T13:15

2023-12-15T13:15

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо считает, что для согласования финансирования ЕС для Украины потребуется еще "несколько недель"."Мы достигли вчера хорошего прогресса по этому вопросу, но нам необходимо единогласное решение, для него потребуется несколько недель", - сказал он журналистам перед началом второго дня заседаний саммита ЕС в Брюсселе. Накануне Венгрия на саммите ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, который включает 50 миллиардов на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 годы. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу в начале 2024 года.

https://ria.ru/20231215/ukraina-1915999656.html

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в мире, украина, бельгия, брюссель, александр де кроо, шарль мишель, евросоюз, евросовет