https://ria.ru/20231215/ugol-1916058283.html

Новак анонсировал рекордные объемы поставок угля в Китай

Новак анонсировал рекордные объемы поставок угля в Китай - РИА Новости, 15.12.2023

Новак анонсировал рекордные объемы поставок угля в Китай

Россия в этом году поставит в Китай рекордные объемы угля - более 100 миллионов тонн, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:03

2023-12-15T16:03

2023-12-15T16:03

экономика

китай

россия

александр новак

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ПЕКИН, 15 дек – РИА Новости. Россия в этом году поставит в Китай рекордные объемы угля - более 100 миллионов тонн, заявил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян в пятницу провели в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. "В этом году мы обеспечим рекордные поставки угля в КНР – больше 100 миллионов тонн", - заявил Новак. Он подчеркнул, что Китай "для нас - это основной партнёр в Азиатско-Тихоокеанском регионе и по торговому обороту, и по объёмам сотрудничества, и по реализации совместных инвестиционных проектов как на территории России, так и Китая". РФ увеличит поставки угля в КНР в текущем году в 1,5 раза, "с очень большой долей вероятности" соответствующий показатель составит 100-102 миллиона тонн против 67 миллионов тонн в 2022 году, говорил в ноябре директор департамента угольной промышленности министерства энергетики РФ Петр Бобылев.

https://ria.ru/20230122/rusofobiya-1846514234.html

китай

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, китай, россия, александр новак