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В Уфе задержали мужчину, напавшего на улице на трех девушек
В Уфе задержали мужчину, напавшего на улице на трех девушек - РИА Новости, 15.12.2023
В Уфе задержали мужчину, напавшего на улице на трех девушек
Правоохранители задержали молодого человека, который в неадекватном состоянии напал на улицах Уфы на трех девушек, сообщило МВД по Башкирии в Telegram-канале. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:58
2023-12-15T13:58
2023-12-15T13:58
происшествия
уфа
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УФА, 15 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали молодого человека, который в неадекватном состоянии напал на улицах Уфы на трех девушек, сообщило МВД по Башкирии в Telegram-канале. "Сотрудники полка патрульно-постовой службы управления МВД России по городу Уфе задержали неадекватного гражданина, который подозревается в нанесении телесных повреждений троим жителям города", - говорится в сообщении. По данным полиции, 14 декабря в дежурную часть отдела полиции № 1 по Уфе поступило сообщение от 25-летней горожанки. Девушка сообщила, что на улице Тухвата Янаби неизвестный ударил ее по лицу. Следующие два сообщения также поступили с этой улицы, от 30-летней уфимки и школьницы. "На место происшествия незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. При патрулировании стражи порядка заметили мужчину, схожего по описаниям. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. 19-летний ранее судимый уфимец находился в неадекватном состоянии", - сообщает МВД по региону. Пострадавшим выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результат которых будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
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происшествия, уфа
В Уфе задержали мужчину, напавшего на улице на трех девушек
Полиция задержала жителя Уфы, напавшего на улице на трех девушек
УФА, 15 дек - РИА Новости.
Правоохранители задержали молодого человека, который в неадекватном состоянии напал на улицах Уфы на трех девушек, сообщило МВД по Башкирии в Telegram-канале
.
"Сотрудники полка патрульно-постовой службы управления МВД России по городу Уфе задержали неадекватного гражданина, который подозревается в нанесении телесных повреждений троим жителям города", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 14 декабря в дежурную часть отдела полиции № 1 по Уфе поступило сообщение от 25-летней горожанки. Девушка сообщила, что на улице Тухвата Янаби неизвестный ударил ее по лицу. Следующие два сообщения также поступили с этой улицы, от 30-летней уфимки и школьницы.
"На место происшествия незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. При патрулировании стражи порядка заметили мужчину, схожего по описаниям. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. 19-летний ранее судимый уфимец находился в неадекватном состоянии", - сообщает МВД по региону.
Пострадавшим выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результат которых будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.
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