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Число турпоездок по России с начала года выросло почти на 19 процентов - РИА Новости, 15.12.2023
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Туризм
 
12:32 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/turizm-1915985203.html
Число турпоездок по России с начала года выросло почти на 19 процентов
Число турпоездок по России с начала года выросло почти на 19 процентов - РИА Новости, 15.12.2023
Число турпоездок по России с начала года выросло почти на 19 процентов
Число туристических поездок по России за первые 10 месяцев текущего года выросло на 19% к тому же периоду предыдущего, а Северный Кавказ, Алтай, Дальний Восток... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:32
2023-12-15T12:32
туризм
максим решетников
российский союз туриндустрии (рст)
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число туристических поездок по России за первые 10 месяцев текущего года выросло на 19% к тому же периоду предыдущего, а Северный Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Карелия приняли в полтора раза больше путешественников, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с членами Российского союза туриндустрии (РСТ). "Туристическая отрасль по итогам текущего года показывает хорошую динамику. За (первые в текущем году - ред.) 10 месяцев число турпоездок выросло почти на 19% к прошлому году. И важно, что у нас достаточно широкая география: Северный Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Карелия, – вот эти регионы в полтора раза увеличили поток. Калининград и Кузбасс – на треть. Это, понятно, я говорю к тем "тяжеловесам", которые традиционно в лидерах", – сказал Решетников, слова которого процитировали в сообщении пресс-службы. Он также сообщил, что за два года в России по льготной программе строительства модульных отелей введено более 4 тысяч номеров. "Лидируют Алтайский край, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкария и Челябинская область. Всего поддержку получат более 630 проектов общей емкостью 14,5 тысяч номеров. Еще 48 тысяч номеров будет построено по программе льготного кредитования крупных отелей", - указал министр. Министр перечислил проекты системных изменений в туристической сфере, которые стартовали в текущем году. Он сообщил, что в частности, разработан механизм мониторинга цен на отдых. Опробована методология мониторинга стоимости турпродуктов, разработанная Росстатом. "В 2024 году министерство рассчитывает получить рабочий инструмент для учета динамики цен, который будет использоваться для принятия управленческих решений", - добавили в пресс-службе ведомства. "Для Минэка это был такой первый полноценный год, когда мы выполняли функцию регулятора отрасли. Он был для нас очень насыщенный, мы системно переосмысливали вместе с отраслью развитие туризма. Главное, мы определили, куда движемся. У нас есть четкий план и до 2030 года видение развития отрасли", – подчеркнул министр. "Вслед за ростом спроса на внутренний туризм мы действительно переориентировали и максимально наращиваем предложение. Для этого пересмотрели меры поддержки, запустили новые, обновляем регуляторику. Параллельно мы занимались стратегией и подготовили предложения по продлению нацпроекта", – заключил он.
https://ria.ru/20231214/turizm-1915795468.html
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максим решетников, российский союз туриндустрии (рст), россия, новости - туризм
Туризм, Максим Решетников, Российский союз туриндустрии (РСТ), Россия, Новости - Туризм
Число турпоездок по России с начала года выросло почти на 19 процентов

Решетников: число турпоездок по России с начала года выросло почти на 19%

© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"Шерегеш, девушка на сноуборде
Шерегеш, девушка на сноуборде
© Фото предоставлено ГАУ "Агентство по туризму Кузбасса"
Шерегеш, девушка на сноуборде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число туристических поездок по России за первые 10 месяцев текущего года выросло на 19% к тому же периоду предыдущего, а Северный Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Карелия приняли в полтора раза больше путешественников, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с членами Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Туристическая отрасль по итогам текущего года показывает хорошую динамику. За (первые в текущем году - ред.) 10 месяцев число турпоездок выросло почти на 19% к прошлому году. И важно, что у нас достаточно широкая география: Северный Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Карелия, – вот эти регионы в полтора раза увеличили поток. Калининград и Кузбасс – на треть. Это, понятно, я говорю к тем "тяжеловесам", которые традиционно в лидерах", – сказал Решетников, слова которого процитировали в сообщении пресс-службы.
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Он также сообщил, что за два года в России по льготной программе строительства модульных отелей введено более 4 тысяч номеров. "Лидируют Алтайский край, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкария и Челябинская область. Всего поддержку получат более 630 проектов общей емкостью 14,5 тысяч номеров. Еще 48 тысяч номеров будет построено по программе льготного кредитования крупных отелей", - указал министр.
Министр перечислил проекты системных изменений в туристической сфере, которые стартовали в текущем году. Он сообщил, что в частности, разработан механизм мониторинга цен на отдых. Опробована методология мониторинга стоимости турпродуктов, разработанная Росстатом. "В 2024 году министерство рассчитывает получить рабочий инструмент для учета динамики цен, который будет использоваться для принятия управленческих решений", - добавили в пресс-службе ведомства.
"Для Минэка это был такой первый полноценный год, когда мы выполняли функцию регулятора отрасли. Он был для нас очень насыщенный, мы системно переосмысливали вместе с отраслью развитие туризма. Главное, мы определили, куда движемся. У нас есть четкий план и до 2030 года видение развития отрасли", – подчеркнул министр.
"Вслед за ростом спроса на внутренний туризм мы действительно переориентировали и максимально наращиваем предложение. Для этого пересмотрели меры поддержки, запустили новые, обновляем регуляторику. Параллельно мы занимались стратегией и подготовили предложения по продлению нацпроекта", – заключил он.
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ТуризмМаксим РешетниковРоссийский союз туриндустрии (РСТ)РоссияНовости - Туризм
 
 
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