https://ria.ru/20231215/tsakhal-1916118774.html
ЦАХАЛ сообщил о гибели трех заложников из-за ошибки военных
ЦАХАЛ сообщил о гибели трех заложников из-за ошибки военных - РИА Новости, 15.12.2023
ЦАХАЛ сообщил о гибели трех заложников из-за ошибки военных
Три заложника погибли при атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из-за ошибочной идентификации противника во время боя в городе Газа, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T21:26
2023-12-15T21:26
2023-12-15T23:47
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
в мире
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восточный иерусалим
оон
армия обороны израиля (цахал)
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Три заложника погибли при атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из-за ошибочной идентификации противника во время боя в городе Газа, сообщается в Telegram-канале военных."Во время боя в районе Шеджайя ЦАХАЛ ошибочно принял трех израильских заложников за угрозу. В результате военные открыли по ним огонь, они были убиты", — говорится в заявлении.Уточняется, что их тела перевезли на территорию еврейского государства для экспертизы, которая подтвердила, что все погибшие были израильскими заложниками, похищенными палестинским движением 7 октября. ЦАХАЛ полностью взял на себя ответственность за произошедшее.Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже выразил соболезнования из-за трагедии."Вместе со всем народом Израиля я склоняю голову в глубокой скорби и оплакиваю гибель трех наших дорогих сыновей, которые были похищены. <...> Это невыносимая трагедия. Сегодня вечером все государство будет скорбеть," — сказал он.В свою очередь, министр обороны Йоав Галлант сообщил, что обсудил эту ситуацию с начальником Генштаба ЦАХАЛ для выяснения всех обстоятельств случившегося.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября и продлился до утра 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: израильская армия заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации Тель-Авива, в плену у ХАМАС остаются еще 126 израильтян и 11 иностранцев.
https://ria.ru/20231214/gaza-1915833747.html
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, в мире, израиль, восточный иерусалим, оон, армия обороны израиля (цахал), биньямин нетаньяху, катар
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Биньямин Нетаньяху, Катар
ЦАХАЛ сообщил о гибели трех заложников из-за ошибки военных
ЦАХАЛ: израильские военные по ошибке убили троих похищенных ХАМАС заложников
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Три заложника погибли при атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из-за ошибочной идентификации противника во время боя в городе Газа, сообщается в Telegram-канале
военных.
"Во время боя в районе Шеджайя ЦАХАЛ ошибочно принял трех израильских заложников за угрозу. В результате военные открыли по ним огонь, они были убиты", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что их тела перевезли на территорию еврейского государства для экспертизы, которая подтвердила, что все погибшие были израильскими заложниками, похищенными палестинским движением 7 октября. ЦАХАЛ полностью взял на себя ответственность за произошедшее.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже выразил соболезнования из-за трагедии.
"Вместе со всем народом Израиля я склоняю голову в глубокой скорби и оплакиваю гибель трех наших дорогих сыновей, которые были похищены. <...> Это невыносимая трагедия. Сегодня вечером все государство будет скорбеть," — сказал он.
В свою очередь, министр обороны Йоав Галлант сообщил, что обсудил эту ситуацию с начальником Генштаба ЦАХАЛ для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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В конце ноября Израиль
и ХАМАС при посредничестве Катара
договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября и продлился до утра 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: израильская армия заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.
За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации Тель-Авива, в плену у ХАМАС остаются еще 126 израильтян и 11 иностранцев.