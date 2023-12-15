https://ria.ru/20231215/transport-1916031712.html
Путин рассказал о железнодорожном сообщении с новыми регионами
Путин рассказал о железнодорожном сообщении с новыми регионами - РИА Новости, 15.12.2023
Путин рассказал о железнодорожном сообщении с новыми регионами
Уверенно растет пассажиропоток в Крым, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами, включая бесперебойные перевозки по линии ОПК, заявил президент РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:44
2023-12-15T14:44
2023-12-15T14:53
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Уверенно растет пассажиропоток в Крым, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами, включая бесперебойные перевозки по линии ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников."Уверенно растет и пассажиропоток в Крым, налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии. И особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении; надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия", — сказал Путин.По его словам, в прошлом году "именно компания РЖД, другие отечественные перевозчики в кратчайшие сроки смогли перестроить логистику, направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток, нашим портам на севере и юге страны"."И тем самым внесли свой, я без преувеличения скажу, огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны", — отметил президент РФ.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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россия, экономика, донбасс, новороссия, владимир путин, ржд
Россия, Экономика, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, РЖД
Путин рассказал о железнодорожном сообщении с новыми регионами
Путин: в РФ налаживают железнодорожное сообщение с новыми регионами