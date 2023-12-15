Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о железнодорожном сообщении с новыми регионами - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 15.12.2023 (обновлено: 14:53 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/transport-1916031712.html
Путин рассказал о железнодорожном сообщении с новыми регионами
Путин рассказал о железнодорожном сообщении с новыми регионами - РИА Новости, 15.12.2023
Путин рассказал о железнодорожном сообщении с новыми регионами
Уверенно растет пассажиропоток в Крым, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами, включая бесперебойные перевозки по линии ОПК, заявил президент РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:44
2023-12-15T14:53
россия
экономика
донбасс
новороссия
владимир путин
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912432690_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8eae91405f45112d2d0350ba7798f5a5.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Уверенно растет пассажиропоток в Крым, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами, включая бесперебойные перевозки по линии ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников."Уверенно растет и пассажиропоток в Крым, налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии. И особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении; надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия", — сказал Путин.По его словам, в прошлом году "именно компания РЖД, другие отечественные перевозчики в кратчайшие сроки смогли перестроить логистику, направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток, нашим портам на севере и юге страны"."И тем самым внесли свой, я без преувеличения скажу, огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны", — отметил президент РФ.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
россия
донбасс
новороссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912432690_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_9b868c47769fdcf159dabbe17362677f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, донбасс, новороссия, владимир путин, ржд
Россия, Экономика, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, РЖД
Путин рассказал о железнодорожном сообщении с новыми регионами

Путин: в РФ налаживают железнодорожное сообщение с новыми регионами

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Скоростной поезд . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Уверенно растет пассажиропоток в Крым, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами, включая бесперебойные перевозки по линии ОПК, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников.
"Уверенно растет и пассажиропоток в Крым, налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии. И особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении; надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия", — сказал Путин.
По его словам, в прошлом году "именно компания РЖД, другие отечественные перевозчики в кратчайшие сроки смогли перестроить логистику, направить дополнительные грузопотоки на Дальний Восток, нашим портам на севере и юге страны".
"И тем самым внесли свой, я без преувеличения скажу, огромный вклад в отражение санкционных атак против нашей страны", — отметил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года
14 декабря, 18:14
 
РоссияЭкономикаДонбассНовороссияВладимир ПутинРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала