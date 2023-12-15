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Власти Дагестана заявили об устойчивом росте товарооборота с Ираном - РИА Новости, 15.12.2023
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14:19 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/tovarooborot-1916025264.html
Власти Дагестана заявили об устойчивом росте товарооборота с Ираном
Власти Дагестана заявили об устойчивом росте товарооборота с Ираном - РИА Новости, 15.12.2023
Власти Дагестана заявили об устойчивом росте товарооборота с Ираном
Товарооборот между Дагестаном и Ираном за 2022-2023 годы имеет устойчивую положительную динамику, объем экспорта вырос более, чем в два раза, сообщил... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:19
2023-12-15T14:19
экономика
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МАХАЧКАЛА, 15 дек - РИА Новости. Товарооборот между Дагестаном и Ираном за 2022-2023 годы имеет устойчивую положительную динамику, объем экспорта вырос более, чем в два раза, сообщил председатель правительства российского региона Абдулмуслим Абдулмуслимов на встрече с делегацией из Ирана во главе с губернатором провинции Гилян Ассадолой Абасси. "На протяжении многих лет Иран является одним из ведущих торговых партнеров Республики Дагестан. Хотел бы отметить, что в условиях масштабных санкций со стороны недружественных стран товарооборот между Дагестаном и Ираном за прошлый и текущий год имеет устойчивую положительную динамику, экспорт увеличился более, чем в два раза", – сказал Абдулмуслимов. Премьер Дагестана считает, что в новых геополитических обстоятельствах международный транспортный коридор "Север-Юг" приобретает особое значение и может укрепиться в роли основного маршрута транспортировки товаров между двумя государствами, что в дальнейшем позволит наращивать объемы российско-иранского грузопотока. Ранее министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов сообщил, что объем экспорта из республики за девять месяцев 2023 года на 40% превысил показатель за аналогичный период прошлого года.
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экономика, иран, россия
Экономика, Иран, Россия
Власти Дагестана заявили об устойчивом росте товарооборота с Ираном

Товарооборот между Дагестаном и Ираном имеет устойчивую положительную динамику

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКонтейнеры
Контейнеры - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МАХАЧКАЛА, 15 дек - РИА Новости. Товарооборот между Дагестаном и Ираном за 2022-2023 годы имеет устойчивую положительную динамику, объем экспорта вырос более, чем в два раза, сообщил председатель правительства российского региона Абдулмуслим Абдулмуслимов на встрече с делегацией из Ирана во главе с губернатором провинции Гилян Ассадолой Абасси.
"На протяжении многих лет Иран является одним из ведущих торговых партнеров Республики Дагестан. Хотел бы отметить, что в условиях масштабных санкций со стороны недружественных стран товарооборот между Дагестаном и Ираном за прошлый и текущий год имеет устойчивую положительную динамику, экспорт увеличился более, чем в два раза", – сказал Абдулмуслимов.
Премьер Дагестана считает, что в новых геополитических обстоятельствах международный транспортный коридор "Север-Юг" приобретает особое значение и может укрепиться в роли основного маршрута транспортировки товаров между двумя государствами, что в дальнейшем позволит наращивать объемы российско-иранского грузопотока.
Ранее министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов сообщил, что объем экспорта из республики за девять месяцев 2023 года на 40% превысил показатель за аналогичный период прошлого года.
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