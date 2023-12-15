https://ria.ru/20231215/tovarooborot-1916025264.html

Власти Дагестана заявили об устойчивом росте товарооборота с Ираном

Власти Дагестана заявили об устойчивом росте товарооборота с Ираном - РИА Новости, 15.12.2023

Власти Дагестана заявили об устойчивом росте товарооборота с Ираном

Товарооборот между Дагестаном и Ираном за 2022-2023 годы имеет устойчивую положительную динамику, объем экспорта вырос более, чем в два раза, сообщил... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:19

2023-12-15T14:19

2023-12-15T14:19

экономика

иран

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50051/66/500516631_0:155:3004:1845_1920x0_80_0_0_0f73a2edd1d05dd8817806a5f4a79547.jpg

МАХАЧКАЛА, 15 дек - РИА Новости. Товарооборот между Дагестаном и Ираном за 2022-2023 годы имеет устойчивую положительную динамику, объем экспорта вырос более, чем в два раза, сообщил председатель правительства российского региона Абдулмуслим Абдулмуслимов на встрече с делегацией из Ирана во главе с губернатором провинции Гилян Ассадолой Абасси. "На протяжении многих лет Иран является одним из ведущих торговых партнеров Республики Дагестан. Хотел бы отметить, что в условиях масштабных санкций со стороны недружественных стран товарооборот между Дагестаном и Ираном за прошлый и текущий год имеет устойчивую положительную динамику, экспорт увеличился более, чем в два раза", – сказал Абдулмуслимов. Премьер Дагестана считает, что в новых геополитических обстоятельствах международный транспортный коридор "Север-Юг" приобретает особое значение и может укрепиться в роли основного маршрута транспортировки товаров между двумя государствами, что в дальнейшем позволит наращивать объемы российско-иранского грузопотока. Ранее министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов сообщил, что объем экспорта из республики за девять месяцев 2023 года на 40% превысил показатель за аналогичный период прошлого года.

https://radiosputnik.ru/20231210/iran-1914895342.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, иран, россия