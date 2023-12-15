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Товарооборот России и Армении за девять месяцев вырос на 43,5 процента

Товарооборот России и Армении за девять месяцев вырос на 43,5 процента - РИА Новости, 15.12.2023

Товарооборот России и Армении за девять месяцев вырос на 43,5 процента

Армяно-российский товарооборот за январь-сентябрь вырос на 43,5% и достиг объема 4,4 миллиарда долларов, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:59

2023-12-15T13:59

2023-12-15T13:59

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ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Армяно-российский товарооборот за январь-сентябрь вырос на 43,5% и достиг объема 4,4 миллиарда долларов, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Россия - ведущий торговый партнер Армении, за девять месяцев 2023 года мы превысили показатели предыдущего года на 43,5% и достигли объема в 4,4 миллиарда долларов США. При этом сейчас мы достигли фактически паритета в нашей торговле", - сказал Оверчук в ходе прошедшего в Ереване 22-го заседания армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Он напомнил, что в пятницу в Ереване было открыто представительство Российского экспортного центра. "В уходящем году при содействии РЭЦ организованы и проведены 18 региональных бизнес-миссий... За 10 месяцев группой РЭЦ в рамках работы по продвижению экспорта на рынок Армении было оказано финподдержка для 304 уникальных экспортеров по 507 сделкам", - отметил российский вице-премьер. По его словам, Россия продолжает развивать инвестиционное сотрудничество с Арменией. "Здесь работает порядка 40 крупных российских компаний, часть из них является крупнейшими налогоплательщиками страны", - сказал Оверчук. Он добавил, что развивается сотрудничества в финансово-банковской сфере. "Хотел бы отметить, что в январе-сентябре 2023 года в общих расчетах между Россией и Арменией доля российского рубля составила 90,3%", - добавил он. По его словам, одной из наиболее динамично развивающихся сфер двустороннего взаимодействия является туризм. "С января по сентябрь 2023 года в РФ осуществлены 269 тысяч туристических поездок из Армении и, по нашим данным, в Армению приехало 843 тысячи российских туристов", - сказал Оверчук Он добавил, что обе страны связывают исторические, дружественные отношения, основанные на принципах взаимного уважения. "Мы и Армения - союзники. Конечно высокую динамику нашему союзническому взаимодействию задает интенсивный и доверительный диалог на высшем уровне", - сказал российский вице-премьер. Его армянский коллега Мгер Григорян отметил, что на уровне экспертов и правительств налажено эффективное рабочее общение. "Мы обсудили большую повестку вопросов. Все вопросы имеют существенное значение для армяно-российских отношений и считаю, что нам удалось достичь договоренностей, которые послужат продвижению ряда вопросов наших экономических отношений... Динамика товарооборота очень хорошая, надеемся мы удержим темп", - заявил Григорян. По его словам, все обсуждаемым вопросы имплементируются благодаря контактам практически в ежедневном режиме. "То, о чем мы договорились в прошлом году, было имплементировано, и сегодняшние договоренности также должным образом будут имплементированы, и мы достигнем тех целей, которые поставили перед собой", - сказал Григорян.

https://ria.ru/20231215/armeniya-1915986623.html

https://ria.ru/20231123/otnosheniya-1911327566.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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